Столичные школьники с сегодняшнего дня ездят бесплатно

Муниципальная газета “Хрещатик” опубликовала решение Киевсовета о бесплатном проезде детей школьного возраста в городском пассажирском транспорте.

С текстом документа можно ознакомиться в сегодняшнем выпуске издания (№9 (3455)).

В соответствии с принятым городской властью решением, школьники с сегодняшнего дня смогут бесплатно пользоваться всеми видами коммунального пассажирского транспорта (наземного и подземного), кроме такси и маршрутных такси.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 года 114 из 120 депутатов Киевского городского совета поддержали введение бесплатного проезда в Киеве для детей школьного возраста всеми видами коммунального пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси и маршруток).

29 января фракция БЮТ в Киевсовете сообщила, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал это решение Киевсовета. Проект решения был подготовлен депутатом Киевсовета от БЮТ Виктором НАУМКО, который является председателем Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта. Как проинформировали в БЮТ, решение вступает в силу с момента его официального опубликования.