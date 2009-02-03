Фонд Ахметова приобрел аппарат искусственной вентиляции легких

Сегодня Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» передал Донецкому ожоговому центру Института неотложной и восстановительной хирургии современный аппарат искусственной вентиляции легких. Стоимость аппарата составила 280 тыс. грн. Об єтом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Фонд приобрел дыхательный аппарат по просьбе руководства ожогового центра. В центр ежемесячно поступает 15-17 пациентов в критическом состоянии, многие из которых не смогут выжить без искусственной вентиляции легких. В последнее время нагрузка на ожоговый центр возросла: в декабре-январе произошли две крупные аварии на угольных предприятиях области, а также увеличилось число пожаров в гражданском секторе – с наступлением холодов многие отапливают жилище «кустарным» способом.

«Оборудование для искусственной вентиляции легких, которое мы использовали до этого, укомплектовано дыхательными трубками, - заявил руководитель Донецкого ожогового центра Эмиль Фисталь. – А новый дыхательный аппарат имеет специальную маску, что делает его универсальным: аппарат может использоваться для реанимации не только взрослых, но и детей».

*** Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда - Ринат Ахметов.