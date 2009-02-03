Вышла книга «Стратегии финансирования строительства»

В январе 2009 года антикризисный инструментарий пополнился второй книгой Наталии ДОЦЕНКО-БЕЛОУС – «Стратегии финансирования строительства» (Официальный сайт книги: http://www.financial-strategies.com.ua).

Н.Доценко-Белоус является адвокатом юридической фирмы «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ и Партнеры», лучшим юристом в сфере недвижимости по результатам исследования «Лучший юрист. Выбор клиента 2008».

Новое издание раскрывает практический опыт в создании и использовании стратегий привлечения средств в строительство с помощью договорных механизмов, облигаций, векселей, закладных, опционов, институтов совместного инвестирования, фондов финансирования строительства, фондов операций с недвижимостью, кредитно-депозитных механизмов, жилищно-строительных кооперативов.

Автор предлагает участникам строительного рынка инвестиционные схемы, выстроенные с учетом Законов Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за правонарушения на рынке ценных бумаг», «О внесении изменений в Закон Украины «Об институтах совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондах)», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования финансовых механизмов осуществления инвестиций в строительство жилья)», которые вступают в силу в 2009 году.

В книге детально проанализированы способы выхода из кризисных ситуаций, например, дефолт эмитента, признание эмиссии недобросовестной и ее отмена, приобретение облигаций с рейдерскими целями. Впервые публично раскрыты проблемы и риски целевых облигаций для застройщиков.

Автор предоставила эксклюзивную информацию о скрытых возможностях способов финансирования строительства в части замены застройщика, оптимизации налогообложения, минимизации временных потерь при оформлении первичного права собственности на завершенную строительством недвижимость, последующей эксплуатации построенной недвижимости.

С содержанием книги и условиями заказа Вы можете ознакомиться на сайте: http://www.financial-strategies.com.ua .

Подробная информация - по телефону (044) 353-65-85.