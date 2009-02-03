ПР угрожает массовой акцией протеста

Партия регионов будет призывать граждан к всеукраинской акции протеста в случае, если не будут заслушаны в парламенте правительство и Президент Украины относительно экономической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала в интервью журналистам народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН.

Она сказала: «Мы призовем людей к всеукраинской акции протеста, если власти не воспримут серьезно требования народа об отчете правительства».

По ее словам, фракция Партии регионов требует, чтобы в Верховной Раде состоялся отчет правительства и при этом присутствовал Президент Украины и представители регионов.

«Мы хотим им (Президенту Виктору ЮЩЕНКО и премьеру Юлии ТИМОШЕНКО – УНИАН) помочь сойтись вместе и либо найти общий язык, либо разойтись навсегда», - сказала она.

А.ГЕРМАН заявила, что на сегодняшний день, в соответствии с опросами, 88,3% граждан считают экономическую ситуацию в Украине «ужасной».

Она подчеркнула, что заявления Ю.ТИМОШЕНКО о «якобы выполнении бюджета» в январе являются «в действительности манипуляцией».

По ее словам, сегодня в Украине «уже включен печатный станок» и дополнительно выпущен «1 млрд. грн., которые направлены в бюджет».

А.ГЕРМАН подчеркнула, что фракция Партии регионов требует, чтобы в четверг, 5 февраля, в ВР был заслушан отчет правительства с участием Президента и председателя Национального банка Украины.