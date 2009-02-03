Тимошенко: вопрос импичмента Президента не обсуждался

Киев. 3 февраля. УНИАН. Премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявляет, что вопрос об импичменте Президента не обсуждался ни в одном формате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопрос журналистов.

“Мы не рассматривали этот вопрос ни на съезде партии, ни на съезде блока, ни на собрании коалиции. Если будет этот вопрос рассматриваться, то вы будете знать об этом первыми”. – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр напомнила, что фракция БЮТ “постоянно, при любых президентах” поддерживала закон о временных следственных комиссиях. “Это дает право создавать такие комиссии, расследовать незаконные, антиконституционные, коррупционные действия чиновников всех уровней и, безусловно, принимать решение в Верховной Раде о передаче отчета временных комиссий в силовые структуры и суды. Именно поэтому мы последовательно поддерживаем этот закон”, - объяснила она, отвечая на вопрос, собирается ли БЮТ преодолевать вето Президента на закон о временных следственных комиссиях.