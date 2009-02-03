Остров Змеиный не является частью прибрежной линии Украины

Международный суд ООН считает, что остров Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины при определении серединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в оглашенном сегодня решении Международного суда ООН в Гааге.

«Учет острова Змеиный означал бы юридический пересмотр географии», - заявила Президент суда Розалин ХИГГИНС, зачитывая решение.

Как сообщал УНИАН, вчера руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ заявил, что Украина безоговорочно выполнит любое решение Международного суда ООН о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море.

Напомним, дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находится в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контр-меморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считает, что остров Змеиный является не островом, а скалой. Вместе с тем, Украина доказывает, что о. Змеиный все-таки является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо разделить в пропорции 1 к 3, то есть 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Справка УНИАН. Остров Змеиный (площадь - 20,5 га) расположен в Черном море, в 30 км от побережья Одесского региона. Вошел в состав Украины в соответствии с Парижским соглашением 1947 г. - после передачи Бессарабии Советскому Союзу. После распада СССР остров стал предметом территориальных споров между Украиной и Румынией. В 1997 г. Киев и Бухарест заключили базовый договор, который подтвердил нерушимость границ, существовавших в 1961 г. Однако разногласия на этот счет возникают до сих пор.