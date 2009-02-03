Остров Змеиный не является частью прибрежной линии Украины
Международный суд ООН
Международный суд ООН считает, что остров Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины при определении серединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в оглашенном сегодня решении Международного суда ООН в Гааге.
«Учет острова Змеиный означал бы юридический пересмотр географии», - заявила Президент суда Розалин ХИГГИНС, зачитывая решение.
Как сообщал УНИАН, вчера руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ заявил, что Украина безоговорочно выполнит любое решение Международного суда ООН о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море.
Напомним, дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находится в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контр-меморандум.
Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считает, что остров Змеиный является не островом, а скалой. Вместе с тем, Украина доказывает, что о. Змеиный все-таки является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо разделить в пропорции 1 к 3, то есть 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.
Справка УНИАН. Остров Змеиный (площадь - 20,5 га) расположен в Черном море, в 30 км от побережья Одесского региона. Вошел в состав Украины в соответствии с Парижским соглашением 1947 г. - после передачи Бессарабии Советскому Союзу. После распада СССР остров стал предметом территориальных споров между Украиной и Румынией. В 1997 г. Киев и Бухарест заключили базовый договор, который подтвердил нерушимость границ, существовавших в 1961 г. Однако разногласия на этот счет возникают до сих пор.