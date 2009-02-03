Бюджет-2009 не учитывает развитие Крыма

В государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрены средства на социально-экономическое развитие Автономной республики Крым, заявляет председатель крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, крымский спикер отмечает «динамику снижения финансирования» программ социально-экономического развития автономии. «Если в 2007 году из бюджета Украины было выделено Крыму субвенций в размере 251 млн. грн., в прошлом году цифра составила 51 млн. грн., на 2009 год ни одной копейки из бюджета Украины не предусмотрено на социально-экономическое развитие автономии», – сказал журналистам А.ГРИЦЕНКО.

Он добавил: в 2007 году, когда была выделена субвенция на сумму 251 млн. грн., в Крыму удалось провести «достаточно много работ», в том числе - работы по газификации. «Уровень газификации в сельских населенных пунктах с 24% поднялся до 49%», – заявил руководитель парламента автономии.

А.ГРИЦЕНКО выразил недовольство тем, что в госбюджете страны нет денег на социально-экономическое развитие АРК. «В этой части, конечно, мы остаемся недовольны параметрами бюджета (госбюджета)», – подчеркнул руководитель парламента автономии.

При этом он отметил, что Крым будет финансировать те соцпрограммы, «которые предусмотрены и финансировались в прошлом году». Среди них – программа «Здоровье крымчан», программы по социальной защите населения.

Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада Крыма соберется на внеочередную сессию. На повестку дня вынесен один вопрос – «О бюджете Автономной Республики Крым на 2009 год».