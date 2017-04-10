Суд снова вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении экс-топ-менеджера "Нафтогаза"

Соломенский районный суд Киева во второй раз вернул прокурору обвинительный акт в отношении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины", заместителя гендиректора "Уктранснафти" Андрея Пасишника, обвиняемого в незаконном воздействии на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

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Как сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, ходатайство стороны защиты о возвращении прокурору обвинительного акта рассмотрено в нарушение требований ст. 350 Уголовного процессуального кодекса Украины без выяснения мнения других участников судебного производства, в частности, прокурора и потерпевшего.

"Судьей не приведены мотивы принятого решения, поскольку объявлена лишь его резолютивная часть. Информируем, что полный текст постановления будет объявлен 14 апреля в 09:30", - сообщили в САП и добавили, что прокурор готовит апелляцию на указанное решение суда.

В прокуратуре напомнили, что впервые обвинительный акт по делу Пасишника было возвращено прокурору постановлением коллегии судей Соломенского райсуда 4 августа 2016 года.

7 ноября 2016 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, отменил данное решение суда и обвинительный акт был возвращен в суд первой инстанции для рассмотрения на подготовительном заседании.

"САП обеспокоена, что 22 апреля будет год от направления обвинительного акта до Соломенского районного суда города Киева, однако на сегодня не состоялось никакого подготовительного заседания по делу", - подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" временно отстранил от выполнения обязанностей исполнительного директора Андрея Пасишника в связи с начатым в Национальном антикоррупционном бюро Украины уголовным производством.

Ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему директора НАК "Нафтогаз" Украины Андрея Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны.

8 февраля народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко опубликовал скриншоты переписки Абромавичуса и Пасишника. Из обнародованной информации стало известно, что Пасишника на должность в Минэкономразвития продвигал Игорь Кононенко.

По заявлению Абромавичуса Антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство. Вскоре детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили факт осуществления Пасишником в период с 25 января по 1 февраля 2016 года незаконного воздействия на тогдашнего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса с целью внесения предложения о его назначении заместителем министра экономического развития и торговли Украины.