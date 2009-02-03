КГГА: С 1 марта киевляне официально начнут платить за медуслуги

Официальная плата за медицинские услуги в лечебных учреждениях Киева может быть введена не раньше 1 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна Кильчицкая.

«На сегодняшний день ни одна услуга, ни один тариф – мы их не ввели. И раньше 24 февраля не введем», - сказала она.

Она подчеркнула, что та информация, которая распространена в средствах массовой информации о том, что уже якобы введена официальная плата за медицинские услуги в городских лечебных учреждениях, не соответствует действительности.

«То, что существует сейчас, существует давно», - отметила И.Кильчицкая, имея в виду то, что фактически все медицинские услуги столицы приходится оплачивать пациентам.

И.Кильчицкая подчеркнула, что проект распоряжения о введении тарифов на услуги в 18 коммунальных лечебных учреждениях, вывешен на сайте мэрии 24 января, и в соответствии с процедурой подписания подобного типа актов он может быть подписан лишь спустя месяц, то есть не раньше 24 февраля. Таким образом, платные услуги могут быть, по ее словам, уже начиная с марта месяца.

По словам И.Кильчицкой, проект распоряжения уже сейчас включает в себя практически все существующие медицинские услуги, в том числе и нозологию. На сегодня этот перечень состоит из около 12 тысяч тарифов на услуги, а всего их будет около 17 тысяч, и на сегодня процесс расчета стоимости услуг продолжается.

При этом И.Кильчицкая сообщила, что тарифы учитывают рентабельность предприятий, исходя из 30%. Таким образом, они выше, чем те цены, которые, по ее словам, приходилось платить киевлянам, и которые действовали в медицинских учреждениях до этого времени, и где процент рентабельности составлял 10%. Среднее повышение тарифов, по данным И.Кильчицкой, составит 22%.

И.Кильчицкая подчеркнула, что предписание прокуратуры Киева на проект решения КГГА о введении платы в муниципальных медучреждениях имел замечания не к содержанию документа, а лишь к его формулировкам. «Речь шла не о содержании, а форме», - сказала первый заместитель мэра.

В частности, документ был дополнен списками льготников, которые будут получать бесплатную медицинскую помощь. Это, по ее словам, около 800 тыс. людей, включая детей.

И.Кильчицкая сообщила, что все деньги будут проходить через кассы, которые будут работать при медицинских учреждениях, и каждый пациент будет получать специальный документ, в котором будет указана стоимость услуги, часть которого будет оставаться у него, а часть отрываться для отчета больницы или поликлиники. В дальнейшем планируется, что все проплаты будут в системе он-лайн поступать в Главное управление здравоохранения.

Полученные таким образом деньги больницы будут оставлять для своих нужд и развития, но все это будет жестко контролироваться городскими властями.

И.Кильчицкая подчеркнула, что на сегодняшний день в больницах и поликлиниках, по ее данным, 99% пациентов вынуждены платить за оказанную медицинскую помощь, но практически все деньги оседают либо в благотворительных фондах, действующих в этих медучреждениях, либо в чьих-то карманах. В результате медицинские учреждения не имеют денег на свое развитие.

И.Кильчицкая пообещала, что на следующей неделе проведет для представителей СМИ презентацию программы введения новых тарифов в медучреждениях города, а также представит эту программу депутатам Киевсовета.

В свою очередь, после введения официальной платной медицины городские власти рассчитывают сократить финансирование лечебниц из городского бюджета.

На вопрос журналистов, есть ли гарантии того, что посетителю не придется платить теперь дважды – один раз в благотворительный фонд, второй раз – непосредственно в кассу поликлиники или больницы, И.Кильчицкая ответила: «Такой гарантии вам никто не может дать». В то же время, она добавила, что в данной ситуации рассчитывает на заинтересованность медиков в том, чтоб их медучреждения развивались за счет денег, полученных от оказанной медицинской помощи.

По словам И.Кильчицкой, первая консультация у врача будет бесплатной, а если понадобится консультация профессора, то тогда пациенту уже придется платить. Кроме того, объясняя нововведение, она сообщила, что, например, сдача анализа по направлению врача также будет бесплатной, а если пациент самостоятельно принял решение сдать анализы, то ему придется платить.

Более точно о том, как будет введена плата, И.Кильчицкая пообещала рассказать на презентации.