ГЛАВНОЕ на 3 февраля (день)

Анекдот в тему:

Гривню отпустили в свободное плавание, но, как оказалось, плавать она не умела...

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Хроника дня

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается международных отношений. Остров Змеиный не дает оснований для расширения исключительной экономической зоны Украины за границы, определенные установленной судом серединной линией. Об этом идет речь в решении Международного суда ООН, объявленном сегодня в Гааге (Королевство Нидерланды) президентом суда Розалин ХИГГИНС.

“Благодаря географической конфигурации, остров Змеиный не имеет никакого влияния на возможное расширение исключительной экономической зоны Украины”, - зачитала Р.ХИГГИНС.

Международный суд ООН считает, что остров Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины при определении серединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

«Учет острова Змеиный означал бы юридический пересмотр географии», - заявила Президент суда Розалин ХИГГИНС, зачитывая решение.

Новость в бюджетной сфере. Премьер-министр Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявляет, что пересмотр госбюджета возможен только в случае его невыполнения или перевыполнения.

“Бюджет выполняется, и никакого пересмотра бюджета сейчас не нужно. Бюджет будет пересматриваться. Если для этого будут основания – если он будет или перевыполняться, или не выполняться”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что пока “все идет нормально”. “Не нужно нагнетать ситуацию. Я думаю, что и в дальнейшем правительство всеми силами, даже, включая противостояние и дестабилизацию, которые идут со всех сторон, будет держать стабильную четкую позицию и делать все возможное, что можно и нужно делать в этой тяжелой кризисной мировой ситуации”, - подчеркнула она.

Напомним, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости внести изменения в госбюджет-2009. Он выдвинул требование к правительству и парламенту немедленно подготовить «честный бюджет, где расходы будут отвечать возможностям экономики».

В продолжение темы. Премьер-министр отрицает использование эмиссионных денег для перевыполнения бюджета. “Я хочу, чтобы с такими вопросами обращались к Национальному банку. Правительство к Национальному банку не имеет никакого отношения, по Конституции запрещено вмешиваться в деятельность Национального банка”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер в очередной раз заявила, что правительство перевыполнило доходную часть государственного бюджета за счет налоговых поступлений, а также за счет поступлений в общий фонд. “Кроме того, на 22% перевыполнены поступления в Пенсионный фонд за январь”, - добавила она.

“Я хочу сказать всем политикам в оппозиции, во власти: пусть не дестабилизируют ситуацию. Доходы бюджета едут нормально, выплаты пенсий и заработной платы врачам и учителям в границах, установленных бюджетом. И именно поэтому у них дестабилизация не выйдет. Не нужно играть на беде Украины, которая попала в мировой финансовый кризис, как и любая другая страна, и мародерствовать на этом”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По данным Секретариата Президента, по состоянию на 21 января с.г. в общий фонд госбюджета поступило лишь 3,5 млрд. грн. из запланированных 16,138 млрд. грн. В то же время, расходы общего фонда были осуществлены на уровне 9,891 млрд. грн., что составляет 56% планового показателя на январь.

По словам первого заместителя главы Секретариата Президента Александра ШЛАПАКА, финансирование расходов на 4,2 млрд. грн. состоялось за счет остатков Единого казначейского счета, а 2,1 млрд. грн. – за счет переходных остатков с 2008 года.

По данным Секретариата Президента, на сегодняшний день прямая задолженность бюджета по заработной плате и социальным выплатам составляет около 130 млн. грн. “Эта цифра будет увеличиваться”, – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, нынешняя шумиха вокруг Национального банка Украины предопределена не только желанием сменить его руководство, но и желанием правительства получить доступ для осуществления эмиссии необеспеченных средств для покрытия дефицита, а также недопоступления налогов и сборов в государственный бюджет.

Финансовая новость. Задолженности по заработной плате в бюджетной сфере в Украине по состоянию на 1 февраля 2009 года нет. Об этом сообщила в интервью Украинскому бизнес-каналу министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, Л.ДЕНИСОВА отметила: „Безусловно, была текущая задолженность, но на сегодня из Государственного бюджета перечислены дотации в местные бюджеты, что позволило решить все вопросы с заработными платами в бюджетной сфере”.

По ее словам, усилению контроля соблюдения законодательства о труде и обеспечению быстрого реагирования на случаи несвоевременной выплаты заработной платы способствует открытая на прошлой неделе в Министерстве труда бесплатная „горячая” телефонная линия (8-800-507-30-90) по вопросам выплаты зарплаты. Материалы по зафиксированным злоупотреблениям передаются в Генеральную прокуратуру.

Так, за первые пять дней работы телефонной линии было зафиксировано 474 обращения, при этом, 344 из них касались именно задержки зарплаты.

Хроника валютного рынка.Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9800/8,0950 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2180/0,2235 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2450/10,4225 грн. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2856/1,2857 долл. США (понедельник - 1,2745/1,2747).

В понедельник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Киева сегодня увеличился на 0,4%, по сравнению с 2 февраля, и составил 8,15 грн., продажи – увеличился на 0,2% – до 8,32 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках столицы сегодня увеличился на 0,8%, по сравнению с 2 февраля, и составил 10,44 грн., продажи – на 0,7% – до 10,98 грн.

Средний курс покупки российского рубля в столичных банках уменьшился на 1,2%, по сравнению с 2 февраля, и сегодня составил 0,2046 грн., курс продажи вырос на 0,0079% – до 0,25 грн.

Курс валют, установленный на сегодня в банках столицы:

«ПроКредит Банк»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,30/10,80 грн., рубль – 0,19/0,24 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

банк «Финансовая инициатива»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,53/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн., к евро – 9,8252 грн., российский рубль – 0,21284 грн.

Новость о социальной составляющей. В Украине, по состоянию на 1 января, официально зарегистрировано 876 тысяч безработных. По неофициальным данным, этот показатель превышает 1 млн. человек.

Как отметила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА: „В течение прошлого года безработных в Украине было 2,5 млн. человек. Мы трудоустроили 1,1 млн. человек. Трудоустройство безработных продолжается и сейчас, лишь с начала года было трудоустроено 64 тыс. безработных”. При этом, по ее словам, в Центр занятости обращаются не только безработные. „Работник, который предупрежден о сокращении за 2 месяца, месяц работает на предприятии, а на второй месяц приходит в центр занятости, его уже ставят на учет, при этом он еще работает на работе и получает зарплату. И, возможно, уже с первого дня после освобождения он сразу пойдет на новую работу. Ведь целый месяц центр занятости уже ищет для него новую вакансию или предложит идти учиться и получить другую специальность”, - пояснила Л.ДЕНИСОВА.

Новость в транспортной сфере. Минтранс призывает перевозчиков и общественность не поддаваться провокациям со стороны Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков и ее Президента Виталия РЕВЫ.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы министерства относительно объявления ВААП акции протеста, которым располагает УНИАН.

Как считают в министерстве, все требования ВААП искривляют настоящую ситуацию вокруг реформирования отрасли автомобильного транспорта и Порядка проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.

В министерстве заявляют, что требования ВААП «чисто политические и направленные на отстаивание личных интересов и возвращения к «ручному» механизму влияния на отбор перевозчика».

Как поясняют в министерстве, сейчас средства, которые платят перевозчики за получение разрешения, направляются на поддержку ГП «СМАП», то есть, в обход государственного бюджета. После передачи функции распределения разрешений от «СМАП» Минтранссвязи, средства за проведение конкурса будут поступать в бюджет.

В министерстве также сообщают, что новый Порядок проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования определяет четкие принципы конкурсного отбора и позволяет максимально нивелировать человеческий фактор при проведении конкурса. Конкурсная комиссия 50 на 50 состоит из государственных и негосударственных органов, при этом в нее не допускаются лица, которые представляют интересы отдельных перевозчиков.

Напомним, украинские автомобильные перевозчики 4 февраля т.г. намерены провести под стенами Министерства транспорта и связи акцию протеста с требованием от правительства Украины отстранить от должности министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, а также его заместителя, председателя Государственной администрации автомобильного транспорта (Госавтотрансадминистрации) Леонида СЕРГИЕНКО.

«Отрасль зашла в глухой угол: отсутствует законодательная база, нет перспектив, создана вертикаль коррупции в министерстве. В первую очередь это касается глав автотрансинспекций, во вторую – проведения конкурсов», – отметил на прошлой неделе на пресс-конференции глава Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий РЕВА. Он сообщил, что победа в конкурсе на получение международного автобусного маршрута стоит 35-40 тыс. долларов.

Новость от Ж/Д. Львовская железная дорога на 15% повысила стоимость пригородных пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе ЛЖД.

С 1 февраля т.г. повышение тарифов на 15% согласовали Ивано-Франковская и Черновицкая облгосадминистрации. Ранее, с 13 января 2009 года, аналогичное повышение произошло по Львовской, Тернопольской и Ривненской дирекциям железнодорожных перевозок. Очередное повышение тарифов вызвано убыточностью пассажирских перевозок.

Напоследок новость для киевлян. Муниципальная газета “Хрещатик” опубликовала решение Киевсовета о бесплатном проезде детей школьного возраста в городском пассажирском транспорте.

С текстом документа можно ознакомиться в сегодняшнем выпуске издания (№9 (3455).

В соответствии с принятым городской властью решением, школьники с сегодняшнего дня смогут бесплатно пользоваться всеми видами коммунального пассажирского транспорта (наземного и подземного), кроме такси и маршрутных такси.

(УНИАН)