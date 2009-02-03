Судьба киевлян в руках Президента?..

В Секретариате Президента Украины не исключают, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО может остановить действие решений КГГА, касающихся повышения тарифов и введения ряда платных услуг в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он сообщил, что сейчас экономические службы Секретариата Президента изучают последние решения Киевской городской государственной администрации, в том числе о платных медицинских услугах.

«Я не исключаю, что некоторые из них будут отменены, или в отдельных положениях речь идет о тех (решениях – УНИАН), которые сегодня больше всего обсуждаются и критикуются киевлянами», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Говоря о решении В.ЮЩЕНКО отменить распоряжение председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей», а также распоряжение «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей», Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что Президент не соглашается с этими новыми тарифами, поскольку они являются экономически необоснованными.

По его словам, эти тарифы могут привести, среди прочего, к тому, что киевляне перестанут платить, а коммерческие фирмы начнут покидать арендованные помещения, что приведет, в конечном счете, к значительным потерям бюджета.

Напомним, Президент Украины указом от 3 февраля № 65/2009 отменил решение председателя Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц в столице.

Между тем, с 1 февраля в Киеве начинается поэтапное повышение тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги и услуги на содержание домов.

Как отмечено в распоряжении № 97 от 30 января 2009 года «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий», с 1 февраля в столице началось введение «поэтапного приближения тарифов к экономически обоснованным расходам. Действующие до 01.02.2009 тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий увеличились на 50% от суммы необходимого повышения до уровня экономически обоснованных тарифов». Стоимость отопления возрастает в 1,5 раза, водоснабжение – в 1,8, водоотвод – в 2,5 раза. Стоимость услуг содержания домов и придомовых территорий также возрастает, но отдельно для каждого дома. Это только первый этап повышения тарифов до так называемого «экономически обоснованного уровня», следующий должен произойти 1 апреля с.г.

С утвержденными на сегодня тарифами, разработанными по каждому отдельному дому и которые предоставляются жилищно-эксплуатационными организациями, можно ознакомиться на официальном веб-портале городской власти www.kmv.gov.ua в разделе “Ваш дом” и на сайте www.municipal.kiev.ua .

Эксперты называют данный шаг КГГА противозаконным.