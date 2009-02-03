Президента настойчиво зовут в Раду

Верховная Рада Украины намерена пригласить Президента Украины Виктора Ющенко принять участие в четверг, 5 февраля, в заседании парламента, во время которого будет рассматриваться ситуация в Украине и действия органов власти по преодолению экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил на заседании ВР, что соответствующее решение было принято сегодня во время консультаций лидеров фракций и руководства парламента.

В.Литвин заметил, что вопрос относительно ситуации в Украине и действий органов власти по преодолению кризиса будет рассматриваться в четверг первым. По его словам, следствием рассмотрения этого вопроса будет голосование по проекту постановления о выражении недоверия правительству.

«Мы обратимся к Президенту Украины с просьбой, чтобы он принял участие в этом заседании. Но если Президент не откликнется, то это не будет означать, что есть основания блокировать работу Верховной Рады», - сказал он.

По словам В.Литвина, на это заседание также будут приглашены премьер-министр Юлия Тимошенко, члены Кабинета министров, а также председатели областных советов.

Председатель ВР заметил, что регламентом ВР предусмотрено предоставить для выступления Президенту 45 минут, и 30 минут отвести для вопросов. Аналогичное время будет отведено Кабинету министров.

Кроме того, добавил В.Литвин, каждому лидеру фракции будет отведено 10 минут для выступления, а для выступлений депутатов – всего до 30 минут.

Председатель ВР также отметил, что по 5 минут планируется отвести для выступлений двух председателей областных советов – с востока и запада Украины.

Касаясь вопроса голосования по резолюции о недоверии правительству, В.Литвин заметил, что каждый депутат должен будет утром лично зарегистрироваться в письменном виде. После этого, добавил он, состоится регистрация в сессионном зале, и если кто-то не успел зарегистрироваться в письменном виде, то ему будет предоставлена такая возможность. Информация о депутатах, которые зарегистрировались до голосования, будет обнародована.

«Это делается для того, чтобы каждый депутат осознанно принимал решение, руководствуясь коллективной позицией, которая будет определена», - сказал В.Литвин.

В четверг, 5 февраля, Верховная Рада рассмотрит вопрос об ответственности власти за ситуацию в Украине.

Об этом сказал в интервью УНИАН лидер фракции Блока Литвина Игорь Шаров.

По его словам, такая договоренность была достигнута во время Согласительного совета.