Группа „ФОКСТРОТ” представила в ООН Отчет по прогрессу

29 декабря 2008 года Группа компаний „ФОКСТРОТ” (ГКФ) презентовала первый за свою историю социальный отчет, главная цель которого – проведение глубокого самоанализа собственной деятельности в отрасли корпоративной социальной ответственности с точки зрения системности и комплексности. 29 января из штаб квартиры ГД ООН (Нью-Йорк) к управляющей компании ГКФ поступило приветствие с успешным опытом прохождения нефинансового отчета.

По информации официального сайта ГД ООН, в отчете ГКФ соблюдено основное требование – убедительно продемонстрировано три составляющих документа: подтверждение поддержки ГД руководителем компании, описание практических действий для внедрения принципов ГД ООН и параметры измерения ожидаемых результатов.

Нефинансовый отчет ГКФ подготовленно в соответствии с Принципами Глобального Договора ООН. В Отчете отображены итоги работы ГКФ за 2008 год с акцентом на главных составляющих устойчивого развития – экономических, социальных и экологических аспектах деятельности Группы „ФОКСТРОТ”.

В Отчете подана информация относительно ценностей и принципов корпоративного управления Группы „ФОКСТРОТ”. Также документ содержит информацию о результатах реализации трех всеукраинских социальных проектов, инициированных ГК „ФОКСТРОТ”, - „Народный кинозал” „Большое сердце маленькой жизни” и „Безопасность движения – это жизнь”.

Особенным доказательством системности работы ГКФ как члена ГД ООН является тот факт, что управляющая компания Группы „ФОКСТРОТ”, созданная для повышения эффективности инвестиций в бизнес-проекты Группы, включила в свою миссию социальный аспект: „Мы содействуем развитию общества, активно участвуя в программах корпоративной социальной ответственности”.

«Добровольная регулярная отчетность по корпоративной социальной ответственности позволяет Группе „ФОКСТРОТ” учитывать потребности и ожидания общества, анализировать собственную деятельность, чтобы улучшать жизненные показатели бизнеса, - отметил финансовый директор ГКФ, генеральный директор управляющей компании ГКФ Владимир ШУЛЬМЕЙСТЕР. – 2008 год стал показательным для подтверждения прозрачной, прогнозируемой деятельности ГКФ – компания первая в своем секторе рынка успешно прошла международный внешний аудит, получив первый финансовый отчет за 2007-2008 год, а в начале 2009 года как член Глобального Договора ООН презентует свой первый Отчет по прогрессу».

ГК «ФОКСТРОТ» стала членом украинской сети Глобального Договора ООН в декабре 2006 года, добровольно взяв обязательство придерживаться принципов корпоративной социальной ответственности в процессе развития бизнеса. По условиям членства в сети, через два года после вступления подписант должен предоставить социальный (нефинансовый) отчет о соблюдении и прогрессу в реализации принципов ГД ООН.

ГД ООН является инициативой, направленной на содействие социальной ответственности бизнеса и поддержку решения предпринимательскими кругами проблем глобализации с целью развития стабильной и всеобъемлющей экономики. Сегодня в мире существует больше 6 500 компаний и организаций, которые стали участниками Глобального Договора из более чем 130 стран мира. Украинская сеть ГД ООН насчитывает больше 130 подписантов – предприятий, бизнес-структур и общественных организаций и имеет в своем опыте 10 Отчетов по прогрессу.

Справка УНИАН. Группа компаний «ФОКСТРОТ» развивает торговые сети «Фокстрот. Техника для дома» (221), «Фокстрот. Цифровая техника» (19), «FoxMart» (32) «Техношара» (35) (ретейл бытовой и электронной техники), а также «Секунда» и «Montres» (часовой ретейл – 55 магазинов и бутиков). С 2008 года в состав Группы «ФОКСТРОТ» входит компания DEPOT Development Group, которая занимается управлением недвижимостью.