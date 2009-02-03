ГЛАВНОЕ на 3 февраля (вечер)

Новость в бюджетной сфере: началось "проедание" марта

По данным Госказначейства, выполнение плана было обеспечено благодаря поступлениям от Национального банка Украины. Речь идет о 1 млрд. 2,03 млн. грн. за счет превышения сметных доходов над сметными расходами. Об этом свидетельствует справка о состоянии выполнения Госбюджета за январь 2009 года, распространенная сегодня Секретариатом Президента Украины.

При этом в соответствии с временной росписью Государственного бюджета по доходам на первый квартал 2009 года Нацбанк должен был перечислить соответствующие средства в Госбюджет в марте 2009 года. Минфин в оперативном порядке внес соответствующие уточнения в план поступлений за январь.

Кроме того, 31,3% доходов общего фонда Государственного бюджета были обеспечены в последний расчетный день января. В соответствии с оперативными данными Государственного казначейства Украины, включенными в эту справку, всего 30 января в общий фонд Госбюджета поступило 2 млрд. 839,4 млн. грн. По итогам января в специальный фонд поступило 3 млрд. 130,7 млн. грн., в том числе за 30 января – 1 млрд. 977,1 млн. грн., которые были в основном аккумулированы за счет перечисления Киевской региональной таможней 1 млрд. 860 млн. грн. (окончательные клиринговые расчеты за прошлый год). По состоянию на 2 февраля, на Едином казначейском счете аккумулировано 7 млрд. 945,7 млн. грн. На счетах Госказначейства в иностранной валюте – 3 млрд. 671,2 млн. грн. За январь с Единого казначейского счета были предоставлены ссуды: Пенсионному фонду в сумме 1 млрд. 401,6 млн. грн., местным бюджетам – в сумме 259,5 млн. грн.

Заместитель главы СП Роман Бессмертный заявил, что если премьер не меняет бюджет, надо заменить самого премьера. Если премьер-министр считает, что сегодня все прекрасно, бюджет выполняется, то, мне кажется, что необходимо менять премьер-министра, а не дискутировать с ней по поводу того, что необходимо делать с Государственным бюджетом», - сказал Р.Бессмертный сегодня на брифинге.

Комментируя по просьбе журналистов высказывание Президента о том, что Ю.Тимошенко не удастся «отсидеться в оппозиции», Р.Бессмертный заметил, что слова главы государства были вызваны тем, что сегодня часто не понятно, где находится правительство – в оппозиции или при власти.

«Я думаю, вы можете трактовать слова Виктора Андреевича как угодно: либо как желание Юлии Владимировны уйти в отставку, либо как желание превратить украинское правительство в оппозицию государству. Это уже как позволяет вам виденье ситуации», - сказал он.

Сегодня, 3 февраля, премьер опять отметила, что пересмотрГосбюджета возможен только в случае его невыполнения или перевыполнения.

Новость политики: ВР в четверг на внеочередном заседании планирует заслушать Президента, премьера, членов правительства и глав ОГА

Во время заседания будет рассматриваться ситуация в Украине и действия органов власти по преодолению экономического кризиса.

Соответствующее решение было принято сегодня во время консультаций лидеров фракций и руководства парламента.

В.Литвин заметил, что вопрос относительно ситуации в Украине и действий органов власти по преодолению кризиса будет рассматриваться в четверг первым. По его словам, следствием рассмотрения этого вопроса будет голосование по проекту постановления о выражении недоверия правительству.

«Мы обратимся к Президенту Украины с просьбой, чтобы он принял участие в этом заседании. Но если Президент не откликнется, то это не будет означать, что есть основания блокировать работу Верховной Рады», - сказал он.

По словам В.Литвина, на это заседание также будут приглашены премьер-министр Юлия Тимошенко, члены Кабинета министров, а также председатели областных советов.

Председатель ВР заметил, что регламентом ВР предусмотрено предоставить для выступления Президенту 45 минут, и 30 минут отвести для вопросов. Аналогичное время будет отведено Кабинету министров.

Кроме того, добавил В.Литвин, каждому лидеру фракции будет отведено 10 минут для выступления, а для выступлений депутатов – всего до 30 минут.

Председатель ВР также отметил, что по 5 минут планируется отвести для выступлений двух председателей областных советов – с востока и запада Украины.

Бессмертный: Президент не подотчетен ВР и выступит только с Посланием В то же время на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Роман Бессмертный заявил, что Президент Украины Виктор Ющенко не будет отчитываться в Верховной Раде, он может выступить в парламенте только с посланием

Р.Бессмертный отметил, что для того, чтобы вызвать Президента в парламент, не нужно было бы менять Конституцию в 2004 году. «Теперь пусть правительство отчитывается» , - сказал он, отметив, что, в соответствии с Основным Законом, Президент должен приходить в Верховную Раду для того, чтобы произнести послание, а также он должен присутствовать при некоторых процедурных моментах, в том числе во время присяги судей Конституционного Суда.

«Мы тогда обращаем внимание на Конституцию, когда она нам выгодна. Когда сегодня нужно изменять бюджет – давайте пригласим Президента, пусть он подскажет. Когда Президент был премьер-министром (в 2002 году – УНИАН), он осуществлял шаги, которые были необходимы для Украины, а сегодня пусть это делают те, кто это должен делать», - сказал Р.Бессмертный.

Как сообщалось, сегодня, 3 февраля, депутаты из фракции Партии регионов заблокировали работу парламента. Они требуют отчета правительства в парламенте при обязательном участии Президента Украины и председателей областных советов.

Новости в авиапроме:Правительство Украины планирует принять меры для увеличения уставных фондов Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП)и завода «Авиант» для того, чтобы предприятия могли рассчитаться с долгами и восстановить производство самолетов.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня в ходе совещания по ситуации на Харьковском авиационном заводе и в отрасли в целом.

Премьер подчеркнула, что увеличение уставных фондов планируется провести на сумму, которая бы позволила рассчитаться с неэффективными кредитами, взятыми в прошлые годы.

Ю.Тимошенко поручила Министерству промышленной политики, Министерству финансов, а также Главному контрольно-ревизионному управлению в течение недели проанализировать ситуацию и подготовить необходимые документы по увеличению фондов.

«Не такое задание стоит, что необходимо погасить все кредиты, погасить необходимо неэффективные кредиты, где большие проценты и т.д.», - сказала Ю.Тимошенко.

Премьер отметила, что увеличение фондов можно провести за счет увеличения дефицита бюджета. «Первая попытка – мы на какие-то десятки процента увеличим дефицит бюджета в стабилизационный фонд… и изменениями в бюджет выделим эти деньги для увеличения уставных капиталов двух авиастроительных заводов. И через плановое финансирование дефицита бюджета наполним их уставные капиталы», - сказала Ю.Тимошенко.

При этом она подчеркнула, что правительство ведет переговоры с шестью странами, в которых наблюдается финансовая стабильность, для обеспечения финансирования дефицита бюджета. «В банках сегодня финансировать плановые дефициты невозможно вследствие мирового кризиса, поэтому мы ведем дискуссию со странами», - отметила она. «Из 6 стран, с которыми мы ведем дискуссию, две согласились на такой шаг. И Украина сможет профинансировать плановый дефицит бюджета», - сказала Ю.Тимошенко.

Премьер высказала надежду, что Верховная Рада поддержит такие изменения бюджета как первоочередные.

«Не проголосует, то тогда мы с вами сделаем второй шаг… Через Бюджетный комитет, где большинство всегда поддерживает позитивные позиции правительства, сделаем соответствующие изменения в стабилизационном фонде в пользу двух авиационных заводов и наполним их уставные капиталы», - сказала премьер, поручив Минфину подготовить предложения для реализации такого варианта.

Ю.Тимошенко также поручила членам правительства и руководителям авиазаводов определить объем новых кредитов, которые позволят осуществить достройку строящихся самолетов.

В свою очередь руководитель Харьковского авиазавода Анатолий МЯЛИЦА сообщил, что предприятию необходимо погасить долги в размере 1,6 млрд. грн., возникшие в прошлые годы, после чего будет возможность в текущем году закончить строительство 6-ти самолетов.

Слушая доклад А.Мялицы о ситуации на предприятии, Ю.Тимошенко сделала вывод, что с 2002 по 2007 год «предприятие просто разворовали. Она была возмущена озвученным фактом о том, что прежнему руководству ХАЗ удалось один и тот же самолет продать двум странам, и получить деньги от двух покупателей.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что авиастроение необходимо признать третьей приоритетной отраслью экономики после строительства и АПК, которые требуют немедленного и активного развития.

В связи с этим она поручила своим подчиненным в течение двух недель отработать концепцию международного сотрудничества в области авиастроения.

Премьер также поручила определить 2-3 банка, кроме «Укрэксимбанка», для привлечения краткосрочных кредитов, которые могли бы позволить завершить достройку самолетов в 2009 году.

«Мотор Сич» в 2009 г. увеличит объем реализованной продукции на 15% В текущем году ОАО «Мотор Сич» планирует реализовать продукции на общую сумму 450-480 млн. долл., что на 15% больше, чем в 2008 году.

Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

По его словам, в этом году портфель заказов предприятия оценивается в 450-480 млн. долл. «Это прогноз по состоянию на 1 февраля, но у нас подходят заказы еще, поэтому коррекция наших производственных планов будет в сторону увеличения. 15 двигателей Д-436 мы отправили на Воронеж, в феврале нам за них заплатят, 4 двигателя Д-436 будут поставлены «Авианту», – уточнил В.Богуслаев.

Также он сообщил, что в текущем году «Мотор Сич» планирует поставить в Россию более 400 вертолетных двигателей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

По информации В.Богуслаева, в текущем году «Мотор Сич» откроет филиал по сборке авиационных двигателей в Дубне (Московская обл., Россия).

ОАО "Мотор Сич" объединяет восемь машиностроительных заводов. Осуществляет производство, испытание, ремонт и техническое обслуживание 55 типов авиадвигателей для 61 типа самолетов и вертолетов. На предприятии изготавливают ракетные двигатели и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, газотурбинные установки.

Новость для аграриев: Аграрный фонд для закупки зерна по спотовым и фьючерсным контрактам в феврале-марте получит 2.2 млрд. грн.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня на совещании по вопросам обеспечения топливом аграриев в период посевной кампании.

«Мы на сегодняшний день сформировали ресурс на февраль-март на приблизительно 2,2 млрд. грн., который пойдет напрямую на финансирование спотовых и фьючерсных контрактов по закупке зерна от Аграрного фонда», - сказала Ю.Тимошенко.

ВР возобновила бюджетное финансирование «Артека» и «Молодой гвардии» Верховная Рада Украины приняла постановление «О безотлагательных мерах по государственной поддержке Международного детского центра «Артек» и Государственного предприятия «Украинский государственный центр «Молодая гвардия».

За такое решение проголосовал 361 народный депутат из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено возобновить бюджетное финансирование этих центров. Предусмотрено финансирование «Артека» за счет средств государственного бюджета, которые выделяются на оздоровление детей в расчете на 15 тыс. детей. Также предусмотрены средства для проведения комплексной реконструкции и оснащения современными техническими средствами «Артека» и «Молодой гвардии».

В постановлении предусмотрено решение вопроса о подчинении международного детского центра «Артек» Кабинету министров Украины.

Парламент поручил Генеральной прокуратуре осуществить проверку изменения формы собственности в этих детских оздоровительных заведениях.

Постановлением рекомендовано правительству безотлагательно разработать и подать в парламент проект общегосударственной программы развития «Артека» и «Молодой гвардии».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, для государственного заказа детских путевок необходимо 60 млн. грн., для реконструкции, частичного технического переоснащения «Артека» - 30 млн. грн., и для «Молодой гвардии» - 10 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» заявляло, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Кроме того, руководство «Артека» заявило о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

30 января премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что правительство обеспечит функционирование «Артека» за счет перераспределения расходов на содержание Президента и его Секретариата.

31 января правительство одобрило изменения в государственный бюджет на 2009 год о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в «Артек» и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин передал МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.

2 февраля Президент Украины Виктор Ющенко поддержал решение правительства о начале финансирования МТЦ «Артек», однако напомнил, что 27 ноября 2008 года он издал указ о функционировании и развитии МТЦ «Артек», согласно которому правительство должно было профинансировать лагерь в 2009 году. Как отметила пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова, указ не был выполнен своевременно, и на 2009 год правительство не предусмотрело средства на финансирование лагеря.

Пресс-секретарь Президента отметила, что, по мнению В.Ющенко, справедливо было бы спасать лагерь всем ветвям власти. При этом она сообщила, что в настоящее время распределение средств на финансирование МДЦ происходит таким образом: 15 млн. грн. выделяет Секретариат Президента (Государственное управление делами – УНИАН), а остальные 45 млн. грн. финансируются из средств налогоплательщиков, то есть за счет дефицита госбюджета. По словам И.Ванниковой, по мнению Президента, «если власть действительно стремится помочь «Артеку», было бы логично распределить расходы в равных долях: по 20 млн. грн. от правительства, Верховной Рады и Президента».

Ж/д новость: ЕС выделит Украине 1,3 млн. евро в рамках проекта проект MISCTIF В Украине началась работа общего европейского проекта «Магистр: «Интероперабельность/Безопасность/Сертификация» в отрасли международного железнодорожного транспорта в Украине и Центральной Азии» (MISCTIF) по программе TEMPUS.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

Согласно сообщению, стоимость проекта составляет 1 млн. 300 тыс. евро, финансирование будет осуществляться полностью за средства Европейского Союза.

Сегодня, 3 февраля, в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта им. В.Лазаряна состоялся первый консорциум, посвященный началу работы над проектом.

Консорциум – первый международный образовательный проект, цель которого – поддержать специалистов отрасли железнодорожного транспорта, в первую очередь из стран, которые вошли в консорциум: Украины, Казахстана, Киргизстана, Латвии, Польши и Франции.

Согласно сообщению, по своей сути проект MISCTIF – это подготовка будущих специалистов железнодорожной отрасли. Участники этого проекта – ведущие университеты и национальные железные дороги шести стран-участниц консорциума. На первом этапе проекта планируется подготовить 10 преподавателей на базе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта и 8 железнодорожников, которые впоследствии тоже будут учить студентов. Этот этап должен завершиться до конца 2010 года. На втором этапе, который продлится до конца 2011 года, планируется подготовить 60 украинских студентов.

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Михаил Костюк, приветствуя участников мероприятия, отметил, что «Укрзализныця» особенно акцентирует внимание на интеграции и формировании общего процесса перевозки между странами и железнодорожными администрациями с разными формами управления и способами технического регулирования. «Именно поэтому огромное внимание мы уделяем подготовке и обучению специалистов», – отметил он.

И наконец, плохая новость для киевлян: с 1 марта придется официально платить за медуслуги

Об этом сегодня сообщила первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Ирэна Кильчицкая. «На сегодняшний день ни одна услуга, ни один тариф – мы их не ввели. И раньше 24 февраля не введем», - сказала она.

Она подчеркнула, что та информация, которая распространена в средствах массовой информации о том, что уже якобы введена официальная плата за медицинские услуги в городских лечебных учреждениях, не соответствует действительности.

«То, что существует сейчас, существует давно», - отметила И.Кильчицкая, имея в виду то, что фактически все медицинские услуги столицы приходится оплачивать пациентам.

И.Кильчицкая подчеркнула, что проект распоряжения о введении тарифов на услуги в 18 коммунальных лечебных учреждениях, вывешен на сайте мэрии 24 января, и в соответствии с процедурой подписания подобного типа актов он может быть подписан лишь спустя месяц, то есть не раньше 24 февраля. Таким образом, платные услуги могут быть, по ее словам, уже начиная с марта месяца.

По словам И.Кильчицкой, проект распоряжения уже сейчас включает в себя практически все существующие медицинские услуги, в том числе и нозологию. На сегодня этот перечень состоит из около 12 тысяч тарифов на услуги, а всего их будет около 17 тысяч, и на сегодня процесс расчета стоимости услуг продолжается.

При этом И.Кильчицкая сообщила, что тарифы учитывают рентабельность предприятий, исходя из 30%. Таким образом, они выше, чем те цены, которые, по ее словам, приходилось платить киевлянам, и которые действовали в медицинских учреждениях до этого времени, и где процент рентабельности составлял 10%. Среднее повышение тарифов, по данным И.Кильчицкой, составит 22%.

И.Кильчицкая подчеркнула, что предписание прокуратуры Киева на проект решения КГГА о введении платы в муниципальных медучреждениях имел замечания не к содержанию документа, а лишь к его формулировкам. «Речь шла не о содержании, а форме», - сказала первый заместитель мэра.

В частности, документ был дополнен списками льготников, которые будут получать бесплатную медицинскую помощь. Это, по ее словам, около 800 тыс. людей, включая детей.

И.Кильчицкая сообщила, что все деньги будут проходить через кассы, которые будут работать при медицинских учреждениях, и каждый пациент будет получать специальный документ, в котором будет указана стоимость услуги, часть которого будет оставаться у него, а часть отрываться для отчета больницы или поликлиники. В дальнейшем планируется, что все проплаты будут в системе он-лайн поступать в Главное управление здравоохранения.

Полученные таким образом деньги больницы будут оставлять для своих нужд и развития, но все это будет жестко контролироваться городскими властями.

И.Кильчицкая подчеркнула, что на сегодняшний день в больницах и поликлиниках, по ее данным, 99% пациентов вынуждены платить за оказанную медицинскую помощь, но практически все деньги оседают либо в благотворительных фондах, действующих в этих медучреждениях, либо в чьих-то карманах. В результате медицинские учреждения не имеют денег на свое развитие.

И.Кильчицкая пообещала, что на следующей неделе проведет для представителей СМИ презентацию программы введения новых тарифов в медучреждениях города, а также представит эту программу депутатам Киевсовета.

В свою очередь, после введения официальной платной медицины городские власти рассчитывают сократить финансирование лечебниц из городского бюджета.

На вопрос журналистов, есть ли гарантии того, что посетителю не придется платить теперь дважды – один раз в благотворительный фонд, второй раз – непосредственно в кассу поликлиники или больницы, И.Кильчицкая ответила: «Такой гарантии вам никто не может дать». В то же время, она добавила, что в данной ситуации рассчитывает на заинтересованность медиков в том, чтоб их медучреждения развивались за счет денег, полученных от оказанной медицинской помощи.

По словам И.Кильчицкой, первая консультация у врача будет бесплатной, а если понадобится консультация профессора, то тогда пациенту уже придется платить. Кроме того, объясняя нововведение, она сообщила, что, например, сдача анализа по направлению врача также будет бесплатной, а если пациент самостоятельно принял решение сдать анализы, то ему придется платить.