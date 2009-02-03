Снегопад причинил Британии большие убытки
На 3,5 млрд.фунтов
Общие убытки британской экономики от последствий сильнейшего за последние 18 лет снегопада могут достичь 3,5 миллиардов фунтов стерлингов, согласно оценкам британской Федерации малого бизнеса. Об этом сообщает РИА "Новости". В результате неослабевающего снегопада британская столица и ее окрестности оказались в понедельник под 20-сантиметровым слоем снега. Парализованной оказалась работа городского и пригородного транспорта, а также многих британских учреждений и компаний. По оценкам Федерации малого бизнеса, только первый день после снегопада принес стране убытки в размере 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. В понедельник на работу не вышли примерно шесть миллионов британцев, не сумевших добраться до рабочих мест из-за транспортных сбоев или необходимости остаться дома с детьми. Во вторник ситуация несколько улучшилась, однако вынужденный выходной взяли 5,4 миллиона британцев. Во вторник по всей стране были закрыты около шести тысяч школ. Работа транспортной системы страны постепенно восстанавливается, однако в нормальное русло пока так и не вошла. В крупнейшем лондонском аэропорту "Хитроу"за день было отменено свыше 170 рейсов, другие аэропорты страдают от задержек и отмен рейсов, главный бизнес-аэропорт столицы - Сити - второй день остается полностью закрытым. Страдают от нарушений расписания и основные железнодорожные компании, включая поезда международного сообщения "Евростар". В течение дня вторника в Лондоне нового снега не выпало, а установившаяся солнечная погода и плюсовая температура способствовали активному таянию снежного покрова. Между тем, синоптики и дорожные службы предупреждают горожан об опасности обледенения автодорог и тротуаров в вечерний и ночной период. По данным британского Агентства по автомагистралям, в понедельник количество поездок на личном автотранспорте сократилось в стране на 31%, во вторник оно было ниже на 26,5%, чем в обычный будний день. Около 500 специальных автомашин работают на основных трассах Соединенного Королевства для очистки дорог и обработки асфальта гравием и химическими реагентами.