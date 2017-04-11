Отток капитала из России с начала года вырос почти в 2 раза и превысил $15 миллиардов

Чистый отток капитала из России в I квартале 2017 года вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до $15,4 млрд, сообщает RNS со ссылкой на ЦБ страны.

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В I квартале 2016 года чистый отток капитала составил $8,8 млрд.

«Чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке, сложился на уровне $15,4 млрд и был сформирован главным образом операциями банковского сектора по наращиванию иностранных активов. В то же время прочие секторы в I квартале выступили нетто-импортерами капитала, нарастив внешние обязательства», — говорится в сообщении ЦБ.

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в I квартале 2017 года составил $22,8 млрд по сравнению с $12,9 млрд в I квартале прошлого года.