Генсек УЕФА доволен Днепропетровском

Генеральный секретарь УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР доволен подготовкой Днепропетровска к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТЕЙЛОР заявил сегодня журналистам по завершении визита в Днепропетровск во главе делегации УЕФА.

Д.ТЕЙЛОР отметил согласованную работу властей Днепропетровска и региона по подготовке проведения финальных игр футбольного чемпионата.

По словам генсека УЕФА, он не сомневается в том, что Днепропетровск будет среди четырех украинских городов, которые будут принимать Евро-2012.

Д.ТЕЙЛОР во главе делегации УЕФА и с участием вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА и президента Федерации футбола Украины Григория СУРКИСА вчера в Днепропетровске посетили аэропорт, гостиницы города, в частности, развлекательный комплекс на набережной Днепра, на месте которого планируется построить пятизвездочную гостиницу на 540 номеров.

Делегация осмотрела Фестивальный причал на Днепре, где будет находиться фан-зона для болельщиков, и посетила Центральный железнодорожный вокзал города, где был презентован план его реконструкции.