АНОНС на 4 февраля 2009 г.

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Состоится пресс-конференция директора по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартина Райзера, министра по вопросам ЖКХ Украины Алексея Кучеренко и Посла Швеции Стефана Гуллгрена. Пресс-конференция посвящена началу реализации Проекта развития городской инфраструктуры (ссуда в 140 миллионов долларов США).

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Состоится презентация «Ассоциации экспорта литовских ИТ продуктов». Среди участников мероприятия - Danet Baltic, Tlectronic Payment System, Sybase Solutions.

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Состоится заседание Координационного комитета содействия занятости населения города. Вопросы: О мероприятиях по предотвращению массовых увольнений и учета неполной занятости. О системе трудоустройства безработных в Киеве. О размерах среднемесячной заработной платы по Киеву по видам экономической и промышленной деятельности .

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Состоится брифинг и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко, на котором будет объявлен ряд игроков фармацевтического рынка, дополнительно привлеченных в качестве ответчиков в расследовании повышения цен на медикаменты. Во время мероприятия Александр Мельниченко прокомментирует ход этого расследования и новые обстоятельства дела, также он расскажет о деятельности Комитета на рынках горючего и ЖКХ.

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Состоится заседание Антикризисного общественного совета. В работе примет участие председатель Антикризисного совета, президент УСПП Анатолий Кинах. Антикризисный общественный совет обсудит и предложит высшему руководству Украины пакет неотложных антикризисных мероприятий и законодательных инициатив, направленных на поддержку отечественной промышленности и предпринимательства в условиях кризиса. Планируется также определить перечень необходимых изменений в Государственный бюджет на 2009 год, мероприятия по недопущению дальнейшего роста безработицы.

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Состоится открытие V международной выставки рентабельного высокоэффективного сельского хозяйства “ИнтерРАГРО 2009”. Выставка состоится при поддержке министерств сельского хозяйства Франции, Германии и Украины. В торжественной церемонии примет участие первый зам.министра аграрной политики Украины Юрий Лузан. В рамках “ИнтерАГРО 2009” будет работать украинско-немецкая международная конференция «Производство и рынок рапса в Украине: тенденции и возможности», научно-практическая конференция «Новейшие технико-технологические решения возделывания почвы и посева основных сельскохозяйственных культур» и другие форумы. 5 февраля будет Днем Франции в Украине. 6 февраля будет работать V Ярмарка вакансий АПК, организованная Украинским клубом аграрного бизнеса.

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Состоится пресс-конференция доктора экономических наук, председателя наблюдательного совета Украинской государственной инновационной компании Владимира Ланового на тему: «Кадровые изменения в Национальном банке Украины и стабильность национальной денежной единицы».

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Состоится брифинг при участии членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Будут рассматриваться вопросы о выдаче, переоформлении, продолжении срока действия лицензий телерадиоорганизаций, о результатах проверок ТРО, и др.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Банковская революция предпринимателей”. Во время конференции будет обнародован «черный» список банков и предложен поэтапный план действий предпринимателей по защите от действий коллекторов. В работе примут участие: лидер Партии малого и среднего бизнеса Ярослав Месяц и представители общественных организаций предпринимателей (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Телефон:8 (097) 20 60 751. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Госкомпредпринимательства совместно с Советом предпринимателей при КМУ проведут общественные слушания проекта закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте». На слушания приглашаются вице-премьер-министр Украины, министр транспорта Украины, народные депутаты и представители органов местного самоуправления и органов исполнительной власти на местах, представители объединений и ассоциаций перевозчиков.

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Пресс-конференция на тему: “Пересмотр государственного бюджета: Эксперты и МВФ - „за”, Тимошенко, Литвин - „против”. Проигрывает - народ?”. Приглашены: Юрий Рубан, директор Национального Института стратегических исследований; Ирина Акимова, народный депутат Украины, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам экономической политики; Игорь Макаренко, директор Института эволюционной экономики; Олег Соскин, директор Института трансформации общества.

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