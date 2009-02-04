Партия регионов рассчитывает на КПУ

Фракция Партии регионов рассчитывает на голоса фракции КПУ при голосовании за резолюцию о выражении недоверия правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Мы рассчитываем на голоса своей фракции, мы рассчитываем на то, что проголосуют коммунисты, и мы рассчитываем на голоса наиболее разумной части депутатского корпуса», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, именно завтрашнее голосование покажет, является КПУ самостоятельной политической силой или филиалом БЮТ.

В то же время, по словам депутата, фракция Партии регионов не проводит никаких «подковерных» переговоров относительно голосования по этому вопросу.