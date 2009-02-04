Бюджетные разборки, или что с нами будет в марте?

Бюджетный скандал, который раскручивается на противостоянии Банковой и Кабмина, не перестает «радовать» украинцев. Администрация Президента каждый день «докладывает» о новых просчетах правительства. Кабмин называет «голую правду» аппарата главы государства истерией и советует отказаться от комментариев, ограничившись сводкой о сантехузлах президентского дворца. В своих разборках «цвет нации» вошел в раж и забыл, что бюджетную бойню наблюдают со стороны, и она касается не только их лично. Те, кто «цвет» породили, вовсе не запутались в называемых цифрах и судорожно обдумывают, что делать, если уже в марте не будет пенсии или зарплаты, куда бежать и что скупать на оставшиеся деньги, вернее на те, что еще не «утонули» в банках. Жизнью доказано, что в спорах рождается истина, а если перефразировать по-украински – в скандалах всплывает правда.

Цифры - упрямая вещь

И так, по данным Секретариата Президента , да и с учетом экстренного обращения к народу Виктора Ющенко (но почему о самом плохом нужно сообщать экстренно – народ не реанимация, его жалеть надо и не в авральном режиме решать давно назревшие проблемы - коллапс ведь не вчера стал угрожать Украине и Президент вряд ли узнал об этом за день до обращения, а если премьер отказывается «спасать» страну, его нужно «привести к порядку) напрашивается вывод – денег нет или совсем нет. Но, как утверждает премьер, все “нормалек” - бюджет выполнен и даже перевыполнен. Правда она ранее заявила, что пересматривать основной бухгалтерский отчет страны будет именно в случае перевыполнения или не выполнения. Спрашивается, пересмотр не за горами? И еще одна коллизия. Когда глава правительства успела «насобирать» в бюджет? На это вопрос ответил Секретариат Президента. 31,3% доходов общего фонда Государственного бюджета были обеспечены в последний расчетный день января. Об этом свидетельствует справка о состоянии выполнения Госбюджета за январь 2009 года, распространенная Секретариатом Президента Украины.

В соответствии с оперативными данными Государственного казначейства Украины, включенными в эту справку , всего 30 января в общий фонд Госбюджета поступило 2 млрд. 839,4 млн. грн.

Значительное увеличение процента выполнения плана за январь обеспечило поступление в последний рабочий день января, в основном, налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров на сумму 1 млрд. 130,5 млн. грн. (если по состоянию на 30.01.2009 г. выполнение по этому показателю составляло 76,7%, то по состоянию на 2 февраля – 106,1%).

Также, по данным Госказначейства, выполнение плана было обеспечено благодаря поступлениям от Национального банка Украины. Речь идет о 1 млрд. 2,03 млн. грн. за счет превышения сметных доходов над сметными расходами. При этом, в соответствии с временной росписью Государственного бюджета по доходам на первый квартал 2009 года, Нацбанк должен был перечислить соответствующие средства в Госбюджет в марте 2009 года.

Минфин в оперативном порядке внес соответствующие уточнения в план поступлений за январь.

По итогам января в специальный фонд поступило 3 млрд. 130,7 млн. грн., в том числе за 30 января – 1 млрд. 977,1 млн. грн., которые были в основном аккумулированы за счет перечисления Киевской региональной таможней 1 млрд. 860 млн. грн. (окончательные клиринговые расчеты за прошлый год).

По состоянию на 2 февраля, на Едином казначейском счете аккумулировано 7 млрд. 945,7 млн. грн. На счетах Госказначейства в иностранной валюте – 3 млрд. 671,2 млн. грн.

За январь с Единого казначейского счета были предоставлены ссуды: Пенсионному фонду на сумму 1 млрд. 401,6 млн. грн., местным бюджетам – 259,5 млн. грн.

А что на самом деле?

Цифры говорят сами за себя. Но сомнения «давят» по поводу доводов Кабмина. Как могут быть обеспечены поступления в бюджет, если треть экономики Украины уже не работает, или работает на последнем издыхании? И это не сводка Секретариата Президента, а информация из регионов. А при этом к концу марта в Украине может остаться без работы порядка 3,5 млн. человек. Нужно также учесть «благоприятную» цену газа, пустеющие полки супермаркетов, повышение тарифов и пр.

В своем экстренном обращении к украинскому народу 30 января Президент сказал: «На сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов. Причина снова - одна: нереальность бюджета. В выводах я опираюсь на оценку Министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА. Мнение министра определяющее в подготовке сметы любого государства. Сегодня его не слышат, и прежде всего, не слышат в правительстве. Я обращаюсь к Юлии ТИМОШЕНКО и ею организованному большинству. Это - ваша ответственность.

Уважаемая Юлия Владимировна, вы сознательно заложили в бюджет все завышенные показатели и обещания, которые не можете выполнить сегодня. Деньги не сконцентрированы, а распорошены, в том числе и на очередную выплату сбережений».

Но Тимошенко упорно настаивает, что у президента истерия. Если он не хочет помогать, то пусть не сеет панику. Она отрицает использование эмиссионных денег для перевыполнения бюджета. По ее словам – «все идет нормально».

Статистика от Президента

Между тем, по данным Секретариата Президента, по состоянию на 21 января с.г. в общий фонд госбюджета поступило лишь 3,5 млрд. грн. из запланированных 16,138 млрд. грн. В то же время, расходы общего фонда были осуществлены на уровне 9,891 млрд. грн., что составляет 56% планового показателя на январь.

По словам первого заместителя главы Секретариата Президента Александра Шлапака, финансирование расходов на 4,2 млрд. грн. состоялось за счет остатков Единого казначейского счета, а 2,1 млрд. грн. – за счет переходных остатков с 2008 года.

По данным Секретариата Президента, на сегодняшний день прямая задолженность бюджета по заработной плате и социальным выплатам составляет около 130 млн. грн. “Эта цифра будет увеличиваться”, – сказал А.Шлапак.

Он подчеркивает, что нынешняя шумиха вокруг Национального банка Украины предопределена не только желанием сменить его руководство, но и желанием правительства получить доступ для осуществления эмиссии необеспеченных средств для покрытия дефицита, а также недопоступления налогов и сборов в государственный бюджет.

Советы на будущее

Но во главе угла не стоит вопрос – наполнение бюджета афера или нет? По сути, уже не важно, каким образом правительству удалось «набюджетить» - и так понятно, главное – что с нами будет в марте, а вдруг аврально «поработать» правительству уже не удастся. Ведь ситуация, как сказал Турчинов, и так прослеживается. “Никто не говорит, что у нас все нормально. Нельзя замалчивать те проблемы, которые есть. Каждый гражданин Украины видит не только на экранах телевизоров, но и в реальной жизни проблемы, которые действительно существуют. К сожалению, наши внешние рынки не возобновлены, и свой экспортный потенциал Украина еще не восстановила, а многие предприятия сориентированы именно на экспорт”, – объяснил он.

Турчинов посоветовал сотрудникам Секретариату Президента воздерживаться от комментариев относительно экономических тенденций, которые намечаются в стране.

“Мне кажется, что им по должностям следует комментировать те вещи, за которые они отвечают, то есть, за сантехнику в президентском дворце, или там другие технические вопросы. На это должны быть направлены усилия патронажной службы”, – сказал он.

Ну, что же, лучше о санузлах, чем о кризисе, который, как утверждают эксперты, может закончиться для нас коллапсом.

Президент готов...

Кажется, скоро все разрешится. Президент готов представить в парламенте собственный законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год, сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова.

«Понимая угрожающую экономическую ситуацию, Виктор Ющенко готов представить в парламенте собственный проект изменений в бюджет, если в правительстве не хватит политической воли признать необходимость корректирования политики и внести изменения в госбюджет», - заявила И.Ванникова. Она добавила, что Президент готов и в дальнейшем способствовать решению кризисных вопросов.

Заявления премьера в ходе отчета 5 февраля в Верховной Раде

Свой отчет в ВР 5 февраля Тимошенко начала с плохого. Она подчеркнула, что не хочет приукрашать ситуацию, которая сложилась в Украине. «Ситуация чрезвычайно тяжелая, но она тяжелая не только в Украине, но и во всем мире», - сказала премьер.

Премьер-министр заявила, что бюджет в январе перевыполнен благодаря новому руководителю Государственной таможенной службы Украины.

«Когда пришло новое руководство Государственной таможенной службы, за 4 дня до конца месяца, до конца отчетного периода бюджет был выполнен на 47% по таможне. Это просто радикальный провал планировался, планировался сознательно, и только приход нового руководства позволил за 4 дня поднять эти ресурсы и выполнить общие и специальные доходы Гостаможслужбы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что госбюджет за январь выполнен на 101%.

«Это значит, что мы сработали плюс 117 млн. грн. к плану», - добавила она.

«Как бы трудно ни было, как бы страну ни сотрясал кризис, мы прогнозируем, что в следующие месяцы доходная база достаточна, чтобы выполнять запланированный бюджет», - подчеркнула глава правительства.

Напомним, 28 января 2009 года правительство освободило Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности председателя Государственной таможенной службы Украины и назначило на эту должность Анатолия МАКАРЕНКО, который до того работал начальником Киевской региональной таможни.

Так же, по словам премьера, бюджет Стабилизационного фонда будет сформирован до марта. Она напомнила, что бюджет Стабилизационного фонда будет формироваться за счет внешних заимствований.

«Этот Стабилизационный фонд составляет больше 21 млрд. грн., и он будет направлен исключительно на расходы развития», - подчеркнула она.

В частности, по словам премьер-министра, предусматривается, что средства Стабилизационного фонда в размере почти 5 млрд. грн. будут использоваться на удешевление кредитов для АПК, 5 млрд. грн. – в поддержку угольного производства, а также на финансирование подготовки к Евро-2012.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что из бюджета Стабилизационного фонда планируется выделить 2,756 млрд. грн. на закупку и модернизацию вооружения для украинской армии, 800 млн. грн. - на ипотечное кредитование, также на увеличение уставных капиталов «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка».

По ее словам, правительство планирует в течение 2009 года увеличить минимальную заработную плату на 18%.

«Размер среднегодовой минимальной заработной платы в 2009 году по сравнению с 2008 годом, реальной заработной платы, планируется на уровне плюс 18%, в бюджетной сфере – плюс 8,8%», - сказала она.

Как отметила премьер, правительство будет пытаться на протяжении года постепенно увеличить заработную плату учителям на 12,6%, а также врачам – на 12%, и это, «несмотря на то, что кризис разрывает страну».

(УНИАН)