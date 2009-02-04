Бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК не верит в то, что украинские политические силы способны объединиться для решения важнейших вопросов в государстве.

Об этом он заявил в интервью газете "День" (№ 17 от 4 февраля 2009 года).

"Это нереально. Политики не могут объединиться. Должна быть сильная оппозиция и сильная коалиция... А все эти объединения - не что иное, как попытка разделить пирог, который называется государство", - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, представители украинской политики "отождествляют государство с таким пирогом, в котором 46 миллионов, - простите, что я это говорю - быдла и вассалов. И то, что они называют объединением, - не что иное, как распределение сфер влияния. Я в это не верю".

"Пусть каждый занимается своим: оппозиция критикует правительство и заставляет его работать, а коалиция несет ответственность. Единственный вопрос - это правила и процедуры. Немного зрелости не хватает в этих вопросах. Зрелость со временем придет. Поэтому я не верю в объединения, но верю в сильных политиков", - сказал А.ЯЦЕНЮК.