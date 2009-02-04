Харьковский облсовет принял бюджет в размере 2,9 млрд. грн.

Харьковский облсовет принял бюджет области на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, бюджет утвержден в размере 2 млрд. 876 млн. 923,7 тыс. грн.

Объем доходов общего фонда определен в размере 2 млрд. 436 млн. 622 тыс. грн. Объем расходов составляет 2 млрд. 876 млн. 948 тыс. грн.

Резервный фонд областного бюджета составляет 3 млн. грн. Стабилизационный фонд утвержден в размере 9 млн. грн. Средства как резервного, так и стабилизационного фондов предназначенны для финансирования ликвидации следствий чрезвычайных ситуаций.

В проект бюджета, подготовленный облгосадминистрацией, депутаты внесли ряд изменений. В частности, предусмотрено выделение 250 тыс. грн. на строительство водопровода в селе Сеньковое Купянского района. Кроме того, дополнительно 150 тыс. грн. будет направлено на финансирование газеты «Слободской край» (источник финансирования – уменьшение расходов (на 150 тыс. грн.) на издание двух книг – «Книга памяти» и «Книга реабилитированных»).

На потребности потерпевших в результате аварии на Чернобыльской АЭС и воинов-«афганцев» депутаты выделили по 250 тыс. грн. для каждой категории (источник финансирования – не распределенные остатки бюджетных средств).

Программа развития и использования русского языка будет дополнительно профинансирована в размере 156 тыс. грн. Таким образом, финансирование Программы составит 312 тыс. грн.

Депутаты также приняли решение сократить размер компенсационных выплат на осуществление депутатских полномочий. Высвобожденные средства будут направлены на решение первоочередных задач по социальной защите.