Россия лидирует в мире по падению алмазодобычи

Россия в условиях кризиса занимает первое место в мире по падению алмазодобычи, заявил на форуме "Россия-2009" президент АК "АЛРОСА" Сергей ВЫБОРНОВ.

"Хорошо это или плохо - пока не знаю, но, скорее всего, второе", - сказал он. С.ВЫБОРНОВ, однако, подчеркнул, что многие крупные мировые компании сокращают производство, и привел в пример сокращение добычи на 40% компанией De Beers.

По словам С.ВЫБОРНОВА, в РФ из-за кризиса продажа золота и бриллиантов снизилась на 40%, в то время как в мире она выросла. Глава АК "АЛРОСА" добавил, что в этих условиях компания заморозила реализацию пилотного проекта по использованию бриллиантов как инвестиционного товара.

Тем не менее, по оценке С.ВЫБОРНОВА, российская алмазодобывающая отрасль находится не в худшем положении относительно других стран, передает РБК.

Напомним, транснациональная алмазная корпорация De Beers объявила о планах сократить около трети сотрудников в связи с мировым финансовым кризисом.

В связи с этим профсоюзы, с которыми алмазная монополия ведет консультации, высказали резкие протесты.

Профсоюз Solidarity, представляющий в основном интересы белых трудящихся ЮАР, отмечает, что De Beers Consolidated Mines - южноафриканская ветвь группы - не торопится раскрывать мотивировку сокращений и их конечные масштабы. Пока речь идет об увольнении 1400 человек.

De Beers уже несколько лет назад начала сворачивать операции в Южной Африке. Проданы несколько ставших убыточными шахт, в том числе знаменитая "Большая дыра" в Кимберли, где когда-то началась алмазная лихорадка в стране, и "Куллинан" близ Претории, где был найден самый крупный в истории необработанный алмаз.

Справка УНИАН. Акционерная компания «АЛРОСА» – один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства бриллиантов. АК «АЛРОСА» добывает 97% всех алмазов Российской Федерации. Доля компании в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%.