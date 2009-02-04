Усыновители получат 12,4 тыс. грн.

В размере Правительство сегодня на заседании утвердило порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям, которые усыновляют детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Теперь у нас все украинские семьи, которые усыновили ребенка, будут получать одноразовую помощь в размере 12 тыс. 400 грн. Фактически это тот же размер, который выплачивается и при рождении первого ребенка», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.