АМК проверит крупнейшие аптечные сети
В отношении 15 уже ведется расследование
Антимонопольный комитет Украины (АМК) намерен проверить крупнейшие аптечные сети на предмет соблюдения Антимонопольного законодательства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, сейчас АМК продолжает расследование по делу о повышении цен на медикаменты, ответчиками по которому уже привлечены 15 оптовых операторов, и намерен провести проверку крупнейших аптечных сетей.
«Мы должны будем прийти к рознице и проверить крупные аптечные сети», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, АМК дополнительно привлек к делу о расследовании повышения цен на медикаменты 8 компаний-поставщиков медикаментов, в действиях которых выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.
АМК дополнительно привлек к данному делу ООО «Донфармхолдинг» (Донецк), ООО «ФРА-М» (Донецк), ООО «Фармако» (Киев), ООО «Фалби» (Киев), ООО «Галафарм» (Киев), ООО «Интерфарма-Киев» (Киев), ООО «Фито-Лек» (Харьков) и частное торгово-посредническое малое предприятие фирма «Эдельвейс» (Львов).
Напомним, в декабре 2008 года АМК привлек 7 оптовых поставщиков в качестве ответчиков по делу. В частности, ООО «БаДМ» (Днепропетровск), СП Оптима-фарм Лтд» (Киев), ООО ВВС-ЛТД (село Хостов, Киево-Святошинский район), ЗАО «Альба Украина» (Борисполь), ООО «Вента» (Днепропетровск), ООО «Аптека «Биокон» (Киев), ООО «Интерфарм» (Киев).