Главное на 4 февраля (день)

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Прошли наконец дежурные выборы, создали-таки коалицию и нашли политики время собраться на неформальный фуршет для обсуждения ситуации в украинской экономике. Для начала каждый достал свой бутерброд...

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Хроника дня

Пенсионный фонд Украины уже выделил 2 млрд. грн. на выплату пенсий за февраль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы приступили с 4 февраля к выплате пенсий за февраль. По состоянию на сегодня Пенсионный фонд профинансировал более 2 млрд. грн., что составляет 15% от потребности одного месяца», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ, уточнив, что на выплаты пенсий ежемесячно необходимо 12,2 млрд. грн.

Глава правления ПФУ подчеркнул, что финансирование выплаты пенсий будет осуществляться по графику и завершится 25 февраля.

А.ЗАРУДНЫЙ напомнил, что в январе поступления в Пенсионный фонд были увеличены на 22% - до 1,2 млрд. грн., а также собственные доходы фонда в январе увеличились на 510 млн. грн., по сравнению с показателями января 2008 года.

«С начала февраля поступления в Пенсионный фонд осуществляются прогнозируемо, в запланированных суммах. Таким образом, у нас сегодня абсолютно стабильная и управляемая ситуация по финансированию пенсий, и все пенсионеры будут обеспечены пенсиями в феврале и последующие месяцы», - подчеркнул он.

Глава правления Пенсионного фонда отметил, что финансирование фонда из государственного бюджета также осуществляется по утвержденному графику. При этом А.ЗАРУДНЫЙ подчеркнул, что пенсии выплачиваются всем категориям пенсионеров – как работающим, так и неработающим.

В Украине многодетные получат единоразовую помощь Правительство сегодня на заседании утвердило порядок использования в 2009 году бюджетных средств для осуществления одноразовых выплат матерям-героиням, удостоенным этого звания в 2008 году, в размере 6 тыс. 690 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Единоразовая выплата будет осуществлена всем женщинам, которым было присвоено это почетное звание в 2008 году, а это три тысячи женщин, а также будут выплачиваться по мере присвоения этого почетного звания в 2009 году», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр подчеркнул, что выплаты единоразовой помощи матерям-героиням, удостоенным звания в 2004-2007 годах, осуществлены в полном объеме

Усыновители получат 12,4 тыс. грн. единоразовой помощи

Правительство сегодня на заседании утвердило порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям, которые усыновляют детей.

«Теперь у нас все украинские семьи, которые усыновили ребенка, будут получать одноразовую помощь в размере 12 тыс. 400 грн. Фактически это тот же размер, который выплачивается и при рождении первого ребенка», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Кабинет министров направил на рассмотрение в Верховную Раду 169 антикризисных законопроектов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодня заседание правительства.

“Сейчас в Верховной Раде находятся 237 правительственных законопроектов. Это большая работа, проделанная правительством. И из них 169 законопроектов, которые как раз и являются антикризисными, – это как раз тот антикризисный пакет, о котором постоянно спрашивают правительство”, - сказала премьер.

По ее словам, все 169 законопроектов поддержал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН для внесения их в повестку новой сессии парламента.

“Мы надеемся, что Партия регионов не будет своим бессмысленным блокированием уничтожать работу Верховной Рады, и это будет означать, что антикризисный пакет из 169 законопроектов будет в ближайшее время принят и будет регулировать те или другие сферы жизни”, - добавила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что работа Верховной Рады после избрания ее председателем В.ЛИТВИНА стала более эффективной. По ее словам, за последние два месяца Верховная Рада приняла 88 законов.

“Это дает нам основания рассчитывать, что и далее правительство и Верховная Рада, руководство Верховной Рады, новосозданное большинство в парламенте будут работать успешно и давать стране надежду более мягко пройти этот этап мирового финансового кризиса”, - считает глава правительства.

Таможня увеличила перечисления в бюджет. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что на сегодняшний день таможня начала продуктивную работу и объемы средств, перечисляемых в госбюджет, начали увеличиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что только за вчерашний день в бюджет было перечислено 4,5 млн. долл. за товар, задержанный на границе. “4,5 млн. долларов наличными в бюджет сразу, что тоже приятно”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр высказала надежду, что и в дальнейшем новое руководство Гостаможслужбы будет работать успешно.

Как сообщал УНИАН, за январь 2008 года Государственная таможенная служба фактически обеспечила поступление в Государственный бюджет в размере 5 032 млн. грн., что составляет 106% показателя росписи на января 2008 года.

НБУ определил условия проведения валютных аукционов

Национальный банк Украины (постановление Правления НБУ №469 от 29 декабря 2008 г.) определил условия и порядок проведения валютных аукционов. Постановление вступит в действие с 9 февраля 2009 г.

Согласно постановлению, в случае принятия решения о проведении аукциона, НБУ сообщает об этом субъектам рынка электронной почтой не позже дня, который предшествует дню его проведения, до 16.30 по киевскому времени.

Субъекты рынка, которые планируют принять участие в аукционе, должны в день получения от Нацбанка сообщения о проведении аукциона до определенного времени перечислить 100% денежного обеспечения в национальной валюте для оплаты иностранной валюты через предоставленный Нацбанком в сообщении счет. Участник рынка определяет в заявке курс, по которому будет проходить участие в аукционе.

В день проведения аукциона участники рынка подают в Нацбанк заявки на участие с помощью программного комплекса "система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке». Заявки, которые поступили позже отмеченного времени, участие в аукционе не принимают.

Курс гривни к иностранной валюте отмечается в заявке с точностью до двух знаков после запятой в пределах определенного условиями проведения аукциона курса.

Субъекты рынка подают в территориальное управление Нацбанка по месту регистрации субъекта рынка к определенному времени документы, которые подтверждают цель покупки инвалюты.

Территориальные управления Нацбанка проверяют данные, и результаты сообщают НБУ.

На основе этих данных регулятор принимает решение о курсе отсечения.

Заявки субъектов рынка удовлетворяются соответственно снижению предложенного в них курса, начиная с наивысшего.

Если среди заявок участников аукциона есть две или несколько заявок с одинаковым курсом, а объем валютной интервенции недостаточный для их удовлетворения, то они удовлетворяются пропорционально объемам заявок этих участников аукциона.

Нацбанк в день проведения аукциона до 16.30 по киевскому времени сообщает субъектам рынка, которые принимали участие в аукционе, курс отсечения путем его опубликования через информационное агентство REUTERS и направления субъектам рынка соответствующего сообщения.

Субъекты рынка, заявки которых удовлетворены, заключают договора с НБУ о покупке (продаже) инвалюты и подтверждают их с помощью программного комплекса "система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины».

Нацбанк размещает результаты аукциона на официальном сайте на следующий день после аукциона.

Венгрия блокирует поставки электроэнергии из Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Олег БУГАЕВ, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию об отсутствии поставок украинской электроэнергии в Венгрию с начала года.

"Оператор энергосистемы Венгрии, компания MAVIR, не согласовывает предложенное украинской стороной распределение трансграничной мощности между поставщиками электроэнергии и в одностороннем порядке блокирует переток электроэнергии из украинской энергосистемы", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

Первый зам.главы Минтопэнерго пояснил, что из-за действий компании MAVIR с начала 2009 года поставки украинской электроэнергии в Венгрию осуществляются исключительно транзитом через Словакию и Румынию, куда украинская электроэнергия экспортируется беспрепятственно.

Поставки электроэнергии непосредственно из Украины в Венгрию не осуществлялись даже тогда, когда Россия прекращала экспорт природного газа через Украину в Европу, в том числе в Венгрию, отметил чиновник.

Заместитель директора госпредприятия "Укринтерэнерго", оператора экспорта-импорта электроэнергии, Ирина ТИХОНЧУК сообщила журналистам, что блокирование компанией MAVIR поставок не отразилось на объемах экспорта украинской электроэнергии в страны Европы.

По ее словам, поставки электроэнергии из энергоострова Бурштынской ТЭС в Венгрию, Словакию и Румынию в январе 2009 года, по предварительным данным, составили около 320 млн. кВт/ч., что соответствует объему экспорта в январе 2007 года.

"Поставки электроэнергии с острова в прошлом месяце сократились всего на 10-11%, по сравнению с январем 2008 года. Однако это сокращение вызвано снижением промпроизводства в Европе и соответствующим падением спроса на электроэнергию", -пояснила И.ТИХОНЧУК.

Действия MAVIRа по блокированию перетока, по ее мнению, наносят вред потребителям электроэнергии в самой Венгрии, так как украинская электроэнергия, поступая непосредственно из Украины, могла бы конкурировать с электроэнергией местных производителей, что способствовало бы установлению справедливых цен.

Источник в Минтопэнерго Украины сообщил агентству, что MAVIR своими действиями пытается заставить "Укринтерэнерго" поставлять электроэнергию в Венгрию через компанию System Consulting Zrt на невыгодных для украинской стороны условиях.

Блокирование Венгрией перетока привело к тому, что объемы поставок электроэнергии из Украины в Венгрию по итогам 2008 года сократились на 40%, по сравнению с 2007 годом, - до 2,193 млрд. кВт/ч, тогда как в соседнюю Словакию возросли более чем в 5 раз - до 1,838 млрд. кВт/ч. При этом часть украинской электроэнергии, поставленной непосредственно в Словакию, была размещена в Венгрии.

Правительство обеспечит аграриев дешевым дизтопливом к посевной. Правительство намерено обязать “Укргазвыдобування” обеспечить АПК дизельным топливом по цене 4,2 тыс. грн. за тонну с учетом НДС на проведение весенней посевной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодняшнее заседание правительства.

“Сегодня мы рассматриваем один из проектов решения, которое направлено на то, чтобы дизельное топливо, которое добывается “Укргазвыдобуванням” – предприятием в составе НАК “Нафтогаз Украины”, именно по такой цене - 4200 грн. за одну тонну с учетом НДС будет отгружаться в области, и в полном объеме, сколько “Укргазвыдобування” производит”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, соответствующая договоренность о цене на дизельное топливо и низкооктановые виды бензина была достигнута также и с частными предприятиями, в частности, с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 26 января т.г. поручила Министерству топлива и энергетики, Министерству финансов и Министерству аграрной политики разработать необходимые меры для закупки топлива на проведение аграриями весенне-посевной кампании.

4,2 тыс. грн. за тонну дизтоплива является приемлемой рабочей ценой. Об этом сегодня на брифинге заявил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

“4 тыс. 200 грн. – это оптовая цена. Сегодня рабочая цена на опте с учетом тех заработков, о которых никто не знает, компаний-поставщиков или производителей – 4 тыс. 750 грн.; 4 тыс. 200 грн., по моему мнению, может быть абсолютно рабочей ценой, поскольку это может быть на грани себестоимости, с очень-очень маленьким заработком”, - сказал Ю.МЕЛЬНИК.

МинЖКХ начало реализацию проекта Всемирного банка на 140 млн. долл. Сегодня Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины начало реализацию проекта Всемирного банка на 140 млн. долл. по модернизации систем водоснабжения, водоотвода и внедрению энергосбережения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на семинаре по случаю начала проекта.

По его словам, проект, направленный на финансирование реабилитации систем водоснабжения, водоотвода, энергосбережения и повышения эффективности работы коммунальных предприятий, начинается в Одессе, Чернигове и Ивано-Франковске на общую сумму 57,5 млн. долл. (закрытый компонент проекта).

Около 20 городов конкурируют между собой за право получить финансирование из открытого компонента проекта на 80,5 млн. долл.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что этот проект продвигался 3,5 лет. Сегодня три города получили возможность взять «длинные деньги» под около 4% годовых на 17 лет с 5-летним льготным периодом (выплата только процентов по кредиту). Кредитные средства предоставлены городам под гарантии правительства. Планируется, что окупаемость проекта составит 3-4 года.

Министр не уточнил, приведет ли выполнение проекта к снижению тарифов на коммунальные услуги. Однако добавил, что он даст возможность уменьшить потери энергии с 50 до 15%, а воды – с 60 до 20%, соответственно, снизится себестоимость производства воды и электроэнергии.

В свою очередь директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы МБРР Мартин РАЙЗЕР отметил, что потенциальная экономия энергии в результате замены энергоемких насосов для страны составит 1-1,75 млрд. кВт/час, что равняется около 50 млн. долл. в год.

Он заверил, что ВБ будет контролировать использование средств и ожидает возврата инвестиций.

А.КУЧЕРЕНКО добавил, что если в этом году удастся освоить более трети кредита, ВБ готов увеличить кредитную линию до 400 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2008 года Международный банк реконструкции и развития и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины подписали соглашение о займе в размере 140 млн. долларов на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Проект реализуется путем отбора и дальнейшей финансовой поддержки наиболее актуальных инвестпроектов в сфере водоснабжения, водоотвода и утилизации твердых бытовых отходов. Проект осуществляется за счет займа Всемирного банка на условиях 100-процентного кредитования.

Кредиты на достройку жилья застройщикам будут предоставляться на конкурсных условиях.

Об этом заявил министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА, сообщили в пресс-службе министерства.

По словам министра, приоритетом является предоставление кредитов физическим лицам на достройку жилья, поскольку 80% недостроенных жилищных объектов в Украине финансируются за средства физических лиц, 20% – за средства юридических лиц.

В.КУЙБИДА отметил, что застройщикам, то есть юридическим лицам, также будут предоставляться средства на достройку незавершенных жилищных объектов, но на конкурсных условиях. К примеру, если условно опосредованная стоимость одного квадратного метра жилья в регионе составляет 4 тыс. грн., то средства на завершение начатого жилищного строительства получит тот застройщик, который готов построить 1 кв. м жилья в регионе за самую низкую цену.

«Это будет делаться для того, чтобы наиболее рационально использовать государственные средства, предусмотренные на эти цели, и во избежание обвинений», – пояснил В.КУЙБИДА.

При этом он добавил, что работа над реестром недостроенных жилищных объектов скоро будет завершена и этот реестр будет публичным.

Как сообщал УНИАН, заявки от застройщиков на финансирование завершения строительства жилья со степенью готовности свыше 70% не будут рассматриваться, если стоимость 1 кв. м в Киеве будет превышать 8 тыс. грн., в областных центрах – 6 тыс. грн., в остальных населенных пунктах – 5 тыс. грн.

Объекты, строительство которых будет завершено, определит Кабинет Министров, которому Минрегионстрой до 9 февраля передаст список объектов незавершенного строительства со степенью готовности свыше 70%.

Кабмин намерен сформировать фонд для развития телефонной связи объемом около 1 млрд. грн. в год.

Правительство предложило законодательно урегулировать порядок формирования Фонда универсальных телекоммуникационных услуг путем целевой надбавки к тарифам на телекоммуникационные услуги.

Об этом говорится во внесенном в ВР законопроекте №3683 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения доступа к универсальным телекоммуникационным услугам», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно пояснительной записке к законопроекту правительства, Фонд предлагается образовать за счет сбора в виде целевой надбавки к тарифу на телекоммуникационные услуги в размере 3% стоимости предоставленных услуг без учета НДС, который платят операторы и провайдеры телекоммуникаций, что отвечает мировой практике.

«Учитывая, что доходы от предоставления телекоммуникационных услуг в 2008 году составляют около 46 млрд. грн., прогнозный объем поступлений от внедрения сбора в Фонд универсальных телекоммуникационных услуг составляет свыше 900 млн. грн. в год, принятие данного закона позволит частично компенсировать убытки от предоставления убыточных универсальных телекоммуникационных услуг», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Основной целью принятия законопроекта, как отмечают разработчики, является решение вопроса обеспечения гарантированного доступа потребителей к телекоммуникационным сетям и услугам на всей территории Украины по доступным регулируемым государством ценам.

«Действующий Закон Украины «О телекоммуникациях» декларирует государственные гарантии предоставления универсальных телекоммуникационных услуг и предусматривает компенсацию убытков операторов телекоммуникаций, на которых возлагаются обязанности по предоставлению общедоступных услуг. Однако эти нормы на сегодня остаются нереализованными, поскольку законодательство не определяет источники финансирования и механизмы компенсации операторам телекоммуникаций указанных убытков», - говорится в записке.

Плотность основных телефонных аппаратов на 100 жителей Украины по состоянию на 1 января 2009 г. составляет 27 и является значительно ниже, чем в большинстве стран мира, в том числе в Молдове, России, Беларуси. При этом, по данным НКРС, в сельских населенных пунктах эта цифра составляет 11 телефонов на 100 жителей, что в три раза меньше, чем в городах (33 телефона). К началу года общее количество нетелефонизированных малонаселенных пунктов в сельской местности в Украине составляет свыше 2 тыс.

В 2008 году, по данным Госсвязи, в Украине введены АТС общей емкостью 222 тыс. номеров, что более чем вдвое меньше, чем в 2007 году (486 тыс. номеров). Основная номерная емкость вводимых в стране АТС приходится на Укртелеком – до 90%, который, по данным руководства компании, терпит убытки от развития фиксированной телефонной связи, особенно при развитии сельской телефонной связи.

Межбанк. Торги по доллару на межбанке открылись снижением котировок – 7,9550/8,045 грн., цены на российскую валюту составили – 0,2180/0,2230 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,308/10,455 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2977/1,2976 долл. США (понедельник - 1,2856/1,2857).

Во вторник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 0,2% по сравнению с 3 февраля и составил 8,13 грн., продажи – увеличился на 0,1% – до 8,32 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня увеличился на 1% по сравнению с 3 февраля и составил 10,47 грн., продажи – на 1,3% – до 11,02 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине увеличился на 0,3% по сравнению с 3 февраля и сегодня составил 0,2023 грн., курс продажи снизился на 0,3% – до 0,25 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 0,1% по сравнению с 3 февраля и составил 8,18 грн., продажи – на 0,1% - до 8,34 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,47 грн. (на 1% дороже, чем 3 февраля), продают по 11,02 (на 1,3% дороже).

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,206 грн. (на 0,7% дороже, чем 3 февраля), продают по 0,25 грн. (на 0,8% дешевле).

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн. Официальный курс гривни к евро на сегодня увеличился на 0,7% – 9,89373 грн., к российскому рублю на 0,1% – 0,21284 грн.

Повышение квартплаты в Киеве безосновательно. Антимонопольный комитет Украины (АМК) считает безосновательным повышение цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Киеве.

Об этом сообщил и.о. главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«АМК считает безосновательным повышение цен на услуги ЖКХ в таком объеме, и готовит решение по КГГА», - сообщил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3 февраля т.г. своим указом №65/2009 отменил решение председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц в столице.