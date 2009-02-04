Черновецкий предлагает бизнесу создать СП

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил представителям бизнеса, работающим в сфере коммуникаций и связи в Киеве, создавать с КГГА совместные предприятия, а также взять шефство над “одинокими бабушками” и детьми.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение мэр столицы озвучил на сегодняшней встрече с бизнесменами.

«Вы берете гектар земли – это наше предложение, и мы его даем по нормальным ценам. И коммуникации в том числе наши. Вы оплачиваете стоимость земли - и так мы создаем СП и лоббируем вас по всем направлениям в Киеве», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, обращаясь к присутствующим представителям разных компаний.

В ходе встречи Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сообщил, что уже на ближайшую сессию Киевсовета планируется вынести вопрос о продаже на аукционе около 100 земельных участков.

«У нас есть много дополнительной земли. Две трети земли в Киеве не осваивается неудачниками. Я готов вам ее отдать по очень дешевым ценам», - прокомментировал мэр.

Также он сказал, что готов предоставить в пользование бизнесменам исторические особняки Киева. «Их очень много – сотни в Киеве. Неудачники там сидят и не украшают их. Условие одно – фасад исторический, покрасить его в красивый цвет, а внутренности делайте любые», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, он сказал, «готов отменить все распоряжения, касающиеся вторжения в ваш бизнес».

Также, слушая предложения и пожелания от предпринимателей, столичный голова отметил, что не плохо было бы, чтобы они занялись решением социальных вопросов в городе. «Я вам готов предложить по бабушке и по ребенку. И вы будете их вести… За 100 долларов – нет, а за 500 – продам», - озвучил свое предложение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.