Оробец призывает Тимошенко не медлить с повышением акцизов

Заместитель председателя партии «Единый центр», председатель парламентского подкомитета по вопросам общего образования Леся ОРОБЕЦ призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО не медлить с повышением акцизных сборов на табачные и алкогольные изделия.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой партии комментарии Л.ОРОБЕЦ по поводу вчерашнего заявления главы правительства об акцизах «на вредные для здоровья товары».

«Необходимость в существенных акцизных изменениях страна ощущает давно. Только в прошлом году было зарегистрировано полдесятка законопроектов для решения проблемы», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

«Благодаря «оперативности» представителя БЮТ Сергея ТЕРЕХИНА самый перспективный проект, который предусматривал радикальный рост акцизов на табак, а следовательно – существенное увеличение поступлений в бюджет, безнадежно «потеряли» несмотря на его поддержку в первом чтении подавляющим большинством депутатов. Вместо этого, в нарушение регламента, парламентариям на второе чтение подсунули другой проект, которым подняли пачку сигарет в цене на «целых» 18 копеек», – отметила заместитель председателя «Единого центра».

По словам Л.ОРОБЕЦ, в Украине акцизы на табак все еще остаются самыми низкими, по сравнению с соседними государствами.

«Решительных шагов в этой сфере требует не только казна, но и здоровье наших детей», – отметила председатель подкомитета по вопросам общего образования профильного парламентского комитета.

«Ну очень уж хочется поверить в то, что хоть в этот раз слова премьера не разойдутся с делом, а БЮТ реальным голосованием подтвердит публично анонсированные обязательства», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля на брифинге в Верховной Раде Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ будет поддерживать повышение акцизного сбора на табачные и алкогольные изделия.