Международный суд ООН принял компромиссное решение по делу о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоне между Украиной и Румынией в Черном море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народного руха Украины, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, председатель НРУ Борис ТАРАСЮК, комментируя решение Гаагского суда относительно острова Змеиный.

«Всегда суд принимал решения, которые являются компромиссными, то есть на 100% не удовлетворяют ни одну из сторон. Не стало исключением и это – сотое решение Международного суда, касающегося спора между Украиной и Румынией», - заметил председатель Комитета ВР.

При его словам, суть спора заключалась в следующем: по мнению румынской стороны остров Змеиный не является островом в соответствии с положениями международного морского права со всеми последствиями, а является скалой. Украинская же сторона настаивала на том, что о.Змеиный является островом.

«Следовательно, Гаагский суд однозначно принял сторону Украины в том, что признал Змеиный островом. В то же время, в соответствии с решением суда, этот остров не в полной мере влияет на определение континентального шельфа и экономической зоны для Украины. Международный суд определил линию разграничения континентального шельфа и исключительной экономической зоны между двумя странами», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Он сообщил, что украинская сторона считала и настаивала на том, что в результате делимитации морское пространство должно поделиться между Украиной и Румынией в соотношении 3:1, а решение международного суда заключается в том, что морские пространства разделены в соотношении 2,1:1, - то есть данное решение является компромиссом.

«Решение, которое одобрил суд, заключается в том, что он не удовлетворил иск ни одной из сторон, но определил линию делимитации таким способом, что Украина имеет больше территории в 2 раза, чем Румыния. Если говорить о том, какие это имеет практические последствия, то фактически те разведки газо- и нефтезапасов, которые уже проводились, полностью находятся на территории Украины согласно этой делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. А, следовательно, с хозяйственной точки зрения, Украина не проиграла. С международно-правовой точки зрения завершен спор, который был между двумя странами», - объяснил Б.ТАРАСЮК.

Подводя итоги, он заметил, что это решение является окончательным, и обе стороны должны принять и придерживаться его.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Королевство Нидерланды) вынес решение, в котором заметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный Суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контр-меморандум.