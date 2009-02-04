Кабмин проведет спецзаседание по ситуации в Киеве

Правительство намерено на специальном заседании на следующей неделе рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Киеве в регулировании различного рода тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Специально заседание правительства будет посвящено анализу ситуации в Киеве. Я считаю, что все, что касается города Киева, приобрело уже чрезвычайный характер – спонтанное повышение тарифов, спонтанное введение дополнительных плат за те услуги, которые не могут быть платными», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, с соответствующей просьбой к правительству обратились представители малого и среднего бизнеса, которые требуют замены мэра города Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Премьер-министр сообщила, что на специальное заседание правительства планируется также пригласить представителей профсоюзов.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство пока не намерено инициировать отставку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и проведение досрочных выборов городского председателя столицы.

«Пока что мы говорим о проведении специального заседания правительства, а далее мы будем искать путь, как все-таки избавить киевлян от таких уникальных мэров в соответствии с Конституцией и законами», - подчеркнула премьер-министр.