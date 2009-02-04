Тимошенко не намерена поднимать кадровые вопросы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не намерена завтра, во время отчета правительства в Верховной Раде, поднимать вопрос о необходимости замены некоторых министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Завтра я не буду вносить никаких кадровых вопросов”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что сегодня на заседании правительства заслушивались отчеты министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА и министра промышленной политики Владимира НОВИЦКОГО о выполнении пяти приоритетов этих министерств.

“Проблемы, связанные с проявлениями кризиса, есть во всех отраслях, есть во всех министерствах, но в то же время я должна отметить, что Министерство аграрной политики и Министерство промышленной политики свои задачи выполняют. И, учитывая, что мы заслушали их отчеты, у меня как у премьер-министра нет планов подавать их кандидатуры на увольнение. Я бы хотела, чтобы эти министры продолжали работать и выполнять поставленные перед ними задачи”, - отметила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 24 января в интервью еженедельнику «Зеркало недели» премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в ближайшее время в правительстве состоятся значительные кадровые изменения. При этом премьер отказалась назвать конкретные фамилии правительственных чиновников, которых она имеет намерение заменить.