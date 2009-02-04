Блок Литвина не будет голосовать за недоверие правительству

Фракция Блока Литвина на будет голосовать за резолюцию недоверия правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

«Мы не будем поддерживать принятие соответствующего решения, поскольку моя позиция четкая и однозначная – инициаторы такой постановки вопроса должны предложить, что есть новая коалиция, и тогда на протяжении часа решить все кадровые вопросы», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, принятие резолюции недоверия может привести к тому, что дальнейшие события вообще будут развиваться неконтролировано.

В то же время В.ЛИТВИН считает, что на сегодня расчет делается не столько на отставку правительства, сколько на то, чтобы возложить ответственность за кризис на тех, кто не поддерживает эту отставку.

«Я думаю, что такой подход для инициаторов данного вопроса может стать беспроигрышным в политическом плане», - сказал он.

Председатель ВР высказался за то, что завтра в парламенте должен состояться профессиональный разговор и чтобы рассмотрение вопроса относительно ситуации в Украине не превратилось во взаимные обвинения.