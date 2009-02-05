Анонс на 5 февраля 2009 г.

Президент Украины отменил рабочую поездку в Кировоградскую область.

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Верховная Рада будет голосовать по проекту постановления об ответственности правительства. Перед этим в парламенте должна выступить с отчетом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

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Состоится брифинг министра труда и социальной политики Украины Людмилы Денисовой по итогам заседания Коллегии Минтруда.

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Пресс-конференция на тему: “Итоги деятельности банковской системы за 2008 год”. Участники: Станислав Аржевитин, председатель Совета АУБ, первый зам.председателя парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.

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Пресс-конференция на тему: "План неотложных первоочередных действий на 2009 год и среднесрочная программа развития Международного детского центра "Артек" и Украинского государственного центра "Молодая гвардия”. Участники: министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, генеральный директор МДЦ "Артек" Борис Новожилов, генеральный директор ГЦ "Молодая гвардия" Эдуард Лебединский.

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Круглый стол на тему: “Медикаментозное обеспечение пожилых людей - проблемы и пути их решения”. Организатор - Совет Организации ветеранов Украины.

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Украинская аграрная конфедерация проведет круглый стол на тему: «Формирование благоприятной системы земельных отношений как предпосылка развития украинского села». Участники: Леонид Козаченко, президент ВОО „УАК”; Роман Шмидт, зам..министра аграрной политики; Николай Присяжнюк, председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Владимир Кулинич, зам.председателя Госкомитета Украины по земельным ресурсам; Николай Кобец, старший эксперт Аналитического совещательного центра ПРООН; Николай Калюжный, председатель Совета Ассоциации «Земельный союз Украины» и др.

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Состоятся публичные дебаты на тему: «Рынок сельскохозяйственных земель нужен Украине уже сегодня». Инициатор - Фонд «Эффективное Управление» совместно с компанией Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Участники: собственник агрофирмы в Николаевской области Аркадий Карнацкий, председатель правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Лавренчук, председатель совета Национального банка Украины Петр Порошенко, старший эксперт консультативно-аналитического центра Голубой ленты ПРООН Николай Кобец, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, академик НАНУ Валерий Геец и другие.

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Брифинг народного депутата Украины И.Криля на тему: «Предложения Единого Центра по выходу из кризиса».

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция евпаторийцев, пострадавших 24 декабря от взрыва в 5-ти этажном доме по улице Некрасова, 67. Во время пресс-конференции они расскажут о помощи, которую им предоставило государство, в частности, по обеспечению новым жильем и выплатам компенсаций (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция директора Национального Института стратегических исследований Юрия Рубана на тему: "Экономический кризис и действия политиков во время экономического кризиса. Оценивают граждане" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Автобус стране и каждому человеку». Участники: президент Корпорации «Эталон» Владимир Бутко, руководители предприятий корпорации, разработчики автобусной техники. К участию также приглашены: представители Министерства транспорта и связи Украины, Министерства промышленной политики Украины и Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. В 12.00 состоится демонстрация нового автобуса класса «Турист» ЧАЗ-А08310, производства корпорации «Эталон» (площадка у входа в «Украинский дом», ул. Крещатик, 2).

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Всеукраинское врачебное общество требует врачебного самоуправления и настоящих реформ здравоохранения». По инициативе Всеукраинского Врачебного Общества внесен на рассмотрение ВРУ законопроект «О врачебном самоуправлении», который обеспечит развитие гражданского общества в Украине и сделает возможным влияние профессионалов и общественности на участие в управлении государственными делами. Участники: Олег Мусий, президент Всеукраинского врачебного общества, Николай Полищук, председатель Национального совета по вопросам здравоохранения; Владимир Карпук, нардный депутат Украины; Виктор Глухивский, президент Ассоциации врачей Николаевского региона (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится встреча Киевского городского председателя Леонида Черновецкого с представителями транспортной отрасли. Он также подпишет распоряжение о приведении тарифов на коммунальные услуги для промышленных предприятий-производителей к экономически обоснованному уровню.

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Круглый стол на тему: “Продуктовая инфляция: выигрывают ритуальные услуги?”. Приглашены: Лариса Лосюк, руководитель Госпотребстандарта; Игорь Кишко, генеральный директор Украинской торговой ассоциации; Игорь Баленко, президент Украинской торговой ассоциации; Оксана Кулаженко, финансовый директор торговой сети „Фуршет” и другие.