В Святогорске открыт Дом семейного типа

Сегодня, 5 февраля, в городе Святогорск Донецкой области при поддержке Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» создан детский дом семейного типа семьи СЕРБИНЫХ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, сегодня в семье СЕРБИНЫХ воспитывается 10 детей (двое усыновленных и восемь приемных), старшему из которых 14 лет, а младшему – 2 года.

Это уже третий детский дом семейного типа, созданный при поддержке Фонда. Всего в Донецкой области 15 подобных семей, в которых воспитывается 134 ребенка.

«Развитие и поддержка семейных форм воспитания являются приоритетными для Фонда, - заявила руководитель проекта Дарья КАСЬЯНОВА. – Мы и в дальнейшем будем поддерживать существующие и содействовать созданию новых приемных семей, детских домов семейного типа, а также всячески стимулировать национальное усыновление, ведь сегодня в Донецкой области еще более 11 тыс. детей ждут своих родителей».