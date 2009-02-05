Япония раскритиковала план Обамы ”Покупайте американское”

Япония присоединилась к критике плана Президента США Барака ОБАМЫ по стимулированию американской экономики. Беспокойство у японских властей в документе, уже переданном на рассмотрение сената США, вызвал пункт под названием "Покупайте американское". Официальное послание с протестом было передано американской администрации сегодня через японского посла в Вашингтоне. Ранее несогласие с содержанием этой главы плана Б.ОБАМЫ уже выразили Евросоюз и Канада.

Суть параграфа "Покупайте американское" состоит в том, что при проведении в США строительных работ, финансируемых из госбюджета, разрешается использовать сталь и другие промышленные материалы только производства США. В Японии, которая является четвертым крупнейшим экспортером в США, полагают, что такие меры приведут к протекционизму и нанесут ущерб зарубежным торговым партнерам Вашингтона. "США и Япония, как первая и вторая экономики мира, должны сообща бороться с этим явлением. Это одна из наших главных обязанностей", - в частности, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Такэо КАВАМУРА, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Между тем, американский сенат уже прислушался к критике. На сегодняшнем голосовании по плану Б.ОБАМЫ было решено внести изменения в спорный пункт "Покупайте американское".