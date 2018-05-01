Баланс недели: год Гройсмана, отставка Гонтаревой и электроэнергия в законе

Миссия выполнена, а реформы - сделаны. Об этом громко заявила в начале уходящей недели на пресс-конференции глава правления Национального банка Валерия Гонтарева, сообщив о том, что написала заявление об отставке. «Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мою отставку и направит соответствующее представление в Верховную Раду», - добавила она.

В ходе пресс-конференции Гонтарева подвела итоги своего трехлетнего правления НБУ. Главные достижения, по ее мнению, - стабилизация макроэкономической ситуации, построение в Украине современного центрального банка и очистка банковского сектора. В частности, с рынка было убрано 92 банка, в том числе 5 – с начала 2017 года.

«Из 180 банков на начало 2014 года сейчас на рынке остался 91 банк. Мы уже проверили 60 банков, а это - 97% нашей банковской системы. Мы идентифицировали собственников всех банков, поэтому система сейчас на 100% прозрачна», - сказала Гонтарева.

По ее словам, также маркером стабилизации банковской системы является погашение банками задолженности по рефинансированию, которая за период ее каденции сократилась почти в 2 раза – до 60,4 млрд грн на текущий момент с 111,7 млрд грн.

Однако не все финучреждения погасили свои долги перед НБУ. Так, банк «Надра» Дмитрия Фирташа должен регулятору 9,8 млрд грн, а банк «Финансы и кредит» Константина Жеваго задолжал 6,3 млрд грн. И это далеко не весь список.

Также в ходе своего выступления глава НБУ рассказала о своем видении, кто может заменить ее на данном посту, отметив, что это должен быть политически независимый банкир. Более подробно комментировать ситуацию она отказалась, напомнив, что вопрос назначения ее преемника находится в компетенции президента и Верховной Рады.

Между тем, в пропрезидентской фракции уже заявили, что сменить Гонтареву может председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук, или действующий первый заместитель Гонтаревой будет руководить центробанком в качестве исполняющего обязанности - пока политические силы не договорятся о новой кандидатуре.

Очевидно, что отставка главы НБУ может состояться не ранее середины мая, когда отдохнувшие после месячного перерыва в работе народные избранники вернутся в сессионный зал. Пока же депутаты начали собирать подписи за проведение расследования в отношении деятельности Гонтаревой на посту главного банкира страны. Интересных сообщений следует ожидать от правоохранительных органов, в частности, НАБУ. Кстати, Национальное антикоррупционное бюро активизировалось в этом направлении и провело несколько обысков в помещении Нацбанка.

Кроме того, появилась информация, что, помимо злоупотреблений при рефинансировании ряда банков, руководство НБУ и Фонда гарантирования вкладов детективы НАБУ подозревают в искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков – с 415 млрд грн до 99,4 млрд грн - с целью их продажи подконтрольным субъектам по заниженным ценам.

Смягчения от НБУ

Воспользовавшись спокойствием на рынке после получения очередного транша кредита Международного валютного фонда, Национальный банк принял решение снизить учетную ставку на 1 п.п. - до 13% годовых. Регулятор сохранял ее на уровне 14% годовых четыре месяца подряд – с 28 октября 2016 года. Нацбанк объяснил свое решение тем, что потребительская инфляция, которая в марте ускорилась до 15,1% в годовом выражении, оказалась ниже прогнозной траектории.

По оценкам НБУ, смягчение монетарной политики не будет препятствовать достижению цели по снижению инфляции к концу 2017 года до 8%, плюс-минус 2 п.п., а также не окажет дестабилизирующего влияния на валютный рынок, несмотря на ухудшение прогнозов по платежному балансу после введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, как пояснила глава НБУ Валерия Гонтарева, регулятор ухудшил прогноз платежного баланса, ожидая снижения валютной выручки, но оставил неизменным прогноз по инфляции, оценивая ее сокращение к концу текущего года до 9,1%.

«Мы просто снизили объемы выкупа валюты на рынке для пополнения резервов», - пояснила ситуацию Гонтарева, отмечая, что этот шаг ослабит ожидаемый негативный эффект от торговой блокады на рынок.

Стоит отметить, что решение Национального банка о снижении учетной ставки несколько удивило рынок, поскольку опрошенные УНИАН эксперты накануне решения НБУ прогнозировали символическое снижение ставки или ее сохранение на прежнем уровне. «Оценка НБУ оказалась более оптимистичной, чем ожидалось. Это решение означает, что регулятор ожидает снижения инфляции в последующие периоды», - пояснил УНИАН финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Тем временем, ситуация на валютном рынке в течение недели оставалась спокойной, гривня отвоевала у доллара 20 копеек, укрепившись к концу уходящей недели на уровне 26,8 грн/долл. Воспользовавшись позитивным трендом, Нацбанк за неделю дважды выходил на межбанковский рынок с аукционами по покупке валюты, по итогам которых пополнил международные резервы почти на 76 млн долл.

Также регулятор продолжил серьезные шаги по либерализации валютного рынка, начатые неделей ранее - после получения транша МВФ. В частности, НБУ разрешил бизнесу выплатить дивиденды иностранным инвесторам за 2014-2016 годы, при этом максимальная сумма соответствующих перечислений за рубеж увеличена в 5 раз – до 5 млн долл. в течение месяца. Бизнес сможет воспользоваться этим с мая текущего года.

Кроме того, с 14 апреля Нацбанк разрешил банкам досрочное погашение кредитов перед банками-нерезидентами с рейтингом не ниже «А3»/«А-» от ведущих мировых рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Standard&Poor's или Moody's») и задолженности банков по еврооблигациям, а также увеличил в 5 раз – до 5 млн долл. - максимальный размер предоплаты по импортным контрактам, в случае не применения аккредитивов.

По оценкам НБУ, эти шаги будут способствовать улучшению инвестиционного климата в стране и упрощению деятельности экспортеров, но при этом не должны пошатнуть равновесие валютного рынка страны.

Отчет правительства

14 апреля, в Страстную пятницу, исполнился год с момента назначения правительства Владимира Гройсмана. По этому поводу премьер-министр достаточно эмоционально и торжественно выступил в Верховной Раде, продемонстрировав в очередной раз свои лидерские способности.

В получасовом выступлении Гройсман в актив работы правительства внес возобновление экономического роста, успех децентрализации, укрепление энергетической независимости, уменьшение коррупционной составляющей в системе госзакупок, особенно в сфере здравоохранения.

Премьер-министр с парламентской трибуны в очередной раз объявил приоритеты в работе правительства на 2017 год – пенсионная и земельная реформы, прозрачная приватизация, а также реформы в сфере образования и медицины.

«Пять ключевых реформ, и изменения будут ощутимы. И я готов за успех этих реформ нести всю политическую ответственность, но я верю в успех реформ», - заявил Гройсман и призвал Раду как можно быстрее рассмотреть и принять пакет законов, которые позволят изменить макроэкономическую ситуацию, обеспечить рост экономики и усилить социальную защиту населения.

Кстати, большинство ключевых месседжей Гройсман неоднократно озвучивал в течение уходящей недели. Сначала это было на бизнес-форуме, потом на итоговой пресс-конференции, на заседании Кабмина, совещании в Кропивницком, не говоря уже об отчете на заседании Комитета Верховной Рады по экономической политике.

Характерно, что при каждом удобном случае Гройсман говорит о повышении зарплаты врачам на 30% и запуске программы «Доступные лекарства», но главврачи больниц на круглых столах заявляют об отсутствии средств на зарплату медперсонала, в связи с чем по стране идет массовое сокращение медработников или их отправляют в неоплачиваемые отпуска.

Премьер также акцентирует выделение средств на создание кардиоцентров по всей стране и закупку необходимого оборудования, но 36 институтов, находящихся в управлении Академии медицинских наук, из-за недофинансирования в размере одного миллиарда гривен пребывают на грани закрытия.

Между тем, в целом бизнес относит к основным достижениям нынешнего правительства ряд налоговых и таможенных нововведений, имеющих целью облегчить жизнь предпринимателей.

Среди них - запуск электронного возмещения налога на добавленную стоимость, начавшийся процесс создания Службы финансовых расследований, системы электронного документооборота «Единое окно» на таможне. А главными инфраструктурными победами правительства Гройсмана, по мнению бизнеса, являются избежание повышения административного портового сбора, создание специального Дорожного фонда. Вместе с тем, бизнес жалуется на проблемы перевозки грузов по железной дороге, а именно - недостаток вагонов и состояние безопасности перевозок. Актуальными остаются вопросы пересмотра ставок портовых сборов и качества дорожного покрытия автомобильных дорог.

Хотя что-что, а ремонт дорог – фишка Гройсмана. «Если мы будем видеть халтуру при выполнении работ на дорогах, то мы не будем это терпеть. Халтурщиков мы будем делать самыми популярными. Давайте перечень компаний, кто делает некачественно дороги, и о них будет знать вся страна», - в очередной раз заявил на уходящей неделе премьер, пообещавший увеличить финансирование дорожной отрасли втрое по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн.

Вовк взял тайм-аут

На уходящей неделе Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила скандальное постановление о выделении из тарифа на газ стоимости его доставки (так называемую «абонплату») с 1 апреля текущего года.

Это случилось в понедельник, после того, как в адрес главы регулятора в течение последних двух недель звучала острая критика по поводу данного решения, как стороны общественности, народных депутатов, так и премьер-министра.

«Правительство установило предельную цену (на газ), которая соответствует рыночной цене. И в этой цене есть транспортировка. И задача была - определить в этой цене цену транспортировки газа. И для меня было очевидно, что два плюс два - четыре, а они (НКРЭКУ) посчитали, что два плюс два – восемь», - заявил премьер-министр, указав на вопиющую либо безграмотность, либо заангажированность членов Нацкомиссии.

Тем не менее, победу праздновать рано. Абонплату придется вводить. Ведь именно это обязательство, с чьей-то легкой руки, взяла на себя Украина при подписании нового меморандума с МВФ - ключевым кредитором.

«Мы хотим всем объявить, что наше решение принималось в соответствии с законодательством, публично. Если нам не удалось с первого раза объяснить качественно это решение, мы берем тайм-аут для того, чтобы провести консультации при участии общественности, провести консультации с Кабмином, о том, что находится в его компетенции, чтобы покрыть субсидиями. Пока это решение будет изучаться, и пересматриваться», - отметил глава НКРЭКУ Сергей Вовк.

Что касается консультации с общественностью и народными депутатами, то Вовку, безусловно, будет очень сложно объяснять введение абонплаты. Тем более, что парламентарии уже устроили ему настоящую «публичную порку». В этой связи удивила позиция входящей в коалицию фракции «Народный фронт», которая считает, что введение абонплаты – это, по сути, налог для поддержки бизнесмена Дмитрия Фирташа. Ведь именно ему принадлежит львиная доля региональных газораспределительных компаний, которые будут генерировать дополнительные несколько миллиардов гривен дохода.

В качестве оправданий члены Нацкомиссии отмечают, что свое решение принимали отнюдь не кулуарно, а согласовывали со всеми заинтересованными лицами. Кроме того, идея разделения цены за газ на две составляющие является важным условием полноценного запуска рынка газа. В таком случае физлицо сможет выбирать поставщика голубого топлива, тогда как сейчас это право есть лишь у промышленности.

Кстати, в 2020 году у потребителей появится также право самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Это стало возможным благодаря принятию на уходящей неделе Радой ключевого для отрасли закона - о рынке электроэнергии.

Почем электроэнергия для народа

Однако принятие ключевого закона не является панацей от всех проблем на энергетическом рынке. По словам эксперта в сфере энергетики Ивана Плачкова, для полноценного запуска конкурентного рынка электроэнергии Украине еще предстоит решить ряд проблем: высокий уровень взаимных долгов между участниками рынка в объеме около 30 млрд грн, перекрестное субсидирование как по энергоносителям, так и по ценам для населения и промышленности. Кроме того, необходимо провести монетизацию субсидий на оплату электроэнергии, водоснабжения и тепловой энергии, а также сделать более доступным подключение потребителей к локальным электросетям.

«Рынок электроэнергии не будет создан за одну ночь, за одну неделю, он даже не будет создан за один год. Но это - мощный старт, это - база, исходя из которой, мы сможем в дальнейшем формировать рыночные отношения в сфере электроэнергетики… Мы получим результат через несколько лет», – отметила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко.

Закон, действительно, - революционный и является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро, но не все так радужно, как кажется на первый взгляд.

Так, эксперт в энергетической сфере, бывший член Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Андрей Герус считает, что вследствие принятия этого закона цены на электроэнергию для населения могут вырасти в 2-3 раза.

«Что же произойдет с ценами после либерализации (увеличения уровня свободы для субъектов рынка, в том числе и за счет выбора поставщика - УНИАН)? Давайте будем откровенными... Цена электроэнергии и конечные тарифы для населения вырастут в 2, а может, и в 3 раза. Это плюс 150 грн или плюс 250 грн к счету в месяц», - отметил эксперт.

По оценкам Геруса, стоимость электроэнергии для малого, среднего бизнеса и бюджетных организаций, возможно, вырастет в 1,5-2 раза.

«А вот для ТОП-20 крупных предприятий-потребителей цена на электроэнергию, возможно, и не вырастет. А может и снизиться. Они будут интересны для продавцов, за них будет конкуренция», - добавил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что дальнейшая либерализация рынка не может произойти без роста цен на электроэнергию.

«Могла бы состояться либерализация рынка без роста цены электроэнергии? Нет. Но рыночная, то есть справедливая цена, совершенно разная при разных степенях монополизации рынка. Чем на рынке более высокий уровень конкуренции, тем ниже цена и выше качество», - сказал он.

Александра Данько