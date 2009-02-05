Бюджет Тернополя в январе перевыполнен

Бюджет Тернополя в январе 2009 года выполнен на 101,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель городского председателя по финансовым вопросам Зеновий НОВОСЕЛЬСКИЙ.

По его словам, сумма поступлений в бюджет за отчетный период без субвенций и дотаций составила 18,4 млн. грн. Выполнение общего фонда городского бюджета в январе по поступлениям, сравнительно с аналогичным периодом 2008 г., увеличилось на 1 млн. грн. – до 16,5 млн. грн.

“В числе главных источников поступлений остается налог с доходов физических лиц, поступления по которому составили 11,3 млн. грн., что на 0,3 млн. грн. больше, чем в 2008 году. Это говорит о том, что, невзирая на кризис, хозяйственный комплекс города работал в привычном режиме”, – отметил З.НОВОСЕЛЬСКИЙ.

“На финансирование делегированных полномочий – отрасли образования, здравоохранения, культуры – получено 4,6 млн. грн. дотации выравнивания. Все это дало возможность обеспечить своевременную выплату бюджетникам как аванса, так и заработной платы за январь, на что было направлено 17 млн. грн., осуществлена полностью проплата за потребленные энергоносители бюджетной сферой города в размере 3,1 млн. грн. Я не хочу украшать финансовую ситуацию, которая складывается в городе, но и не хотел бы сеять паники. Город прожил в обычном рабочем режиме”, – также отметил З.НОВОСЕЛЬСКИЙ.

По его данным, за счет субвенции из Госбюджета также осуществлены социальные выплаты на сумму порядка 6 млн. грн. В частности, 5,4 млн. грн. направлено на выплату помощи семьям с детьми и 0,6 млн. грн. – на возмещение льгот и субвенций населению за жилищно-коммунальные услуги.