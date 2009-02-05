ГЛАВНОЕ на 5 февраля (день)

Анекдот в тему: Через два-три года в резюме будут гордо писать "2008-2011гг. - работал". Без всяких дальнейших уточнений, где и кем.

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В Украине проходит акция протеста против увеличения транспортного сбора

Участники акции протеста против увеличения транспортного сбора и налогов заблокировали в столице улицу Грушевского.

Как передает корреспондент УНИАН, движение транспорта в сторону Европейской площади полностью заблокировано, а в сторону Арсенальной продвигается очень медленно.

По улице Грушевского очень много автомобилей с украинскими флагами, а также с плакатами, на которых написано: «Нет грабительскому транспортному сбору!», «Не умеешь руководить – прочь от руля!» и др.

Представители ГАИ пытаются отодвинуть автомобили протестующих, чтобы обеспечить хоть какое-то движение по одной из центральных улиц Киева.

Периодически протестующие гудят напротив Кабмина и Верховной Рады.

Всеукраинская акция протеста против увеличения транспортного сбора и налогов состоится сегодня во всех крупных городах. Ее организаторы обещают участие в акции представителей свыше 500 автомобильных клубов Украины.

Владельцы авто возмущены планами в несколько раз поднять ставку транспортного сбора и требуют отмены поборов.

Напомним, правительство предлагает дифференцировать и сократить транспортные сборы на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила: «Необходимо разработать такой законопроект, который все поставит на свои места, как это планировало правительство. Имеется в виду увеличение налога для владельцев транспортных средств, особенно дорогих и престижных машин, чтобы это не касалось среднего класса, бедных людей».

Премьер-министр уточнила, что правительство при внесении соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента в декабре 2008 года преследовало цель увеличить транспортный сбор для владельцев дорогих машин, которые являются предметов роскоши.

«Но, к сожалению, после работы в профильных комитетах Верховной Рады депутатским корпусом с голоса по непонятным обстоятельствам понавносили в этот законопроект столько изменений и дополнений, и столько абсолютно непросчитанных предложений, что на выходе вышел закон, который ущемляет интересы малых и средних предпринимателей, среднего класса и даже наиболее бедных людей», - пояснила она.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра КУЖЕЛЬ уточнила, что транспортный сбор на автомобили с объемом двигателя от 2201 кубических сантиметров до 2500 кубических сантиметров планируется сократить с 75 до 20 грн. за 100 кубических сантиметров. На автомобили с объемом двигателя от 2501 кубический сантиметр до 3000 кубических сантиметров – с 75 до 50 грн. за 100 кубических сантиметров. На машины с объемом двигателя от 3001 и выше – со 120 до 80 грн. за 100 кубических сантиметров. При этом для автомобилей старше 8 лет в категориях объема двигателя от 2500 до 3000 кубических сантиметров, а также от 3001 кубических сантиметров и выше будет использоваться ставка по коэффициенту 0,7, а это означает, что владельцы таких машин будут платить 70% от размера установленной ставки.

«Мы ожидаем, что принятие такого законопроекта позволит дополнительно получить в бюджет около 400 млн. грн.», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

При этом председатель Госкомпредпринимательства подчеркнула, что предлагаемые ставки согласованы и поддержаны Советом предпринимателей.

По ее словам, в 2010 году транспортный сбор с автовладельцев будет замещен налогом при покупке автомобильного топлива.

«Мы договорились с Министерством финансов, что мы до июля подготовим законопроект о переходе на налогообложение при покупке бензина, чтобы действительно был справедливый налог, чтобы его платил тот, кто ездит», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Председатель Госкомпредпринимательства рассчитывает, что соответствующий законопроект будет поддержан Верховной Радой, и с 2010 года налог на покупку автомобильного топлива заменит транспортный сбор.

В свою очередь министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает целесообразным введение налога на прицепы и полуприцепы. «Поскольку использование прицепов и полуприцепов является самой серьезной причиной разрушения наших дорог. Нагрузка на ось должна определять, сколько ты должен платить», - сказал министр.

Отметим, в конце 2008 г. Верховная Рада приняла закон, увеличивающий налог с владельцев транспортных средств, в том числе при первой регистрации, в 5-10 раз.

Освобождено судно ”Фаина”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует украинских моряков - членов экипажа судна «Фаина», их родных и близких с приближением срока долгожданного возвращения наших соотечественников домой.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что 4 февраля в результате проведения очень сложной и многоходовой операции, осуществленной разведывательными органами Украины во взаимодействии с иностранными партнерскими спецслужбами, судно было освобождено.

Все члены экипажа живы и здоровы, находятся на борту «Фаины», ни один из них не пострадал. Теперь судно под охраной ВМС США готовится к переходу в кенийский порт Момбаса, где морякам будет оказана первичная медицинская и другая необходимая помощь. Компетентными ведомствами Украины принимаются все необходимые меры по их скорейшей отправке на Родину, и вскоре их можно будет приветствовать на родной земле, отметила И.ВАННИКОВА.

Она сказала, что начиная с первого дня этого беспрецедентного случая в современной истории пиратского захвата процесс освобождения украинских граждан и других членов экипажа «Фаины» находился под постоянным контролем Президента Украины.

«Все украинцы отдают почет мужеству, силе воли членов экипажа «Фаины», которые в условиях долговременного, колоссального физического и морального угнетения со стороны пиратов сохранили свои честь и достоинство, смогли достойно выдержать все эти нелегкие испытания, выпавшие на их судьбу», - отметила пресс-секретарь Президента.

Как сообщалось, судно “Фаина” было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины.

4 февраля сомалийские пираты получили 3,2 млн. долл. выкупа за украинский сухогруз с танками и другим вооружением на борту.

Кабмин планирует в течение года повысить минимальную зарплату

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство планирует в течение 2009 года увеличить минимальную заработную плату на 18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая с отчетом в Верховной Раде.

«Размер среднегодовой минимальной заработной платы в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, реальной заработной платы, планируется на уровне плюс 18%, в бюджетной сфере – плюс 8,8%», - сказала она.

По ее словам, правительство будет пытаться на протяжении года постепенно увеличить заработную плату учителям на 12,6%, а также врачам – на 12%.

«Это несмотря на то, что кризис разрывает страну», - подчеркнула премьер-министр.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января 2009 г. на уровне 605 грн., с 1 апреля 2009 г. - 625 грн., с 1 июля 2009 г. - 630 грн., с 1 октября 2009 г. - 650 грн., с 1 декабря 2009 г. - 669 грн. в месяц.

Это предусмотрено Законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. №835-VI.

Размер должностного оклада работников бюджетных учреждений устанавливается исходя из размера оклада работника первого тарифного разряда – 545 грн. в месяц.

Работникам бюджетных учреждений, размеры должностных окладов которых будут меньше, чем определенный размер минимальной заработной платы, оклад устанавливается на уровне минимальной заработной платы.

С 1 декабря 2008 г. размер минимальной заработной платы в Украине был увеличен с 545 грн. до 605 грн

Бюджет в январе перевыполнен

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что бюджет в январе перевыполнен благодаря новому руководителю Государственной таможенной службы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время своего отчета в Верховной Раде.

«Когда пришло новое руководство Государственной таможенной службы, за 4 дня до конца месяца, до конца отчетного периода бюджет был выполнен на 47% по таможне. Это просто радикальный провал планировался, планировался сознательно, и только приход нового руководства позволил за 4 дня поднять эти ресурсы и выполнить общие и специальные доходы Гостаможслужбы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что Госбюджет за январь выполнен на 101%.

«Это значит, что мы сработали плюс 117 млн. грн. к плану», - добавила она.

«Как бы трудно ни было, как бы страну ни сотрясал кризис, мы прогнозируем, что в следующие месяцы доходная база достаточна, чтобы выполнять запланированный бюджет», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2009 года правительство освободило Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности председателя Государственной таможенной службы Украины и назначило на эту должность Анатолия МАКАРЕНКО, который до того работал начальником Киевской региональной таможни.

Третьего февраля на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что выполнение Государственного бюджета состоялось в последний рабочий день января и в значительной мере за счет авансовых платежей, в том числе по налогу на прибыль предприятий.

По оперативным данным Государственного казначейства Украины, которые привел Р.БЕССМЕРТНЫЙ, за январь в Госбюджет поступило 12,2 млрд. грн., по общему фонду госбюджет выполнен на 86,3% (поступило 9,1 млрд. грн. при уточненном плане 10,5 млрд. грн.). При этом по состоянию на 30 января выполнение Госбюджета по доходам составляло 59,3% плана, а 30 января в Госбюджет поступило еще 31,3%.

Основные поступления в Госбюджет обеспечили Государственная таможенная служба и Государственная налоговая администрация.

Бюджет Стабфонда будет сформирован до марта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что бюджет Стабилизационного фонда будет сформирован до марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время своего отчета в Верховной Раде.

«Я надеюсь и верю, и работаю для того, чтобы Стабилизационный фонд был заполнен до марта, и с марта мы начали его расходовать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что бюджет Стабилизационного фонда будет формироваться за счет внешних заимствований.

«Этот Стабилизационный фонд составляет больше 21 млрд. грн., и он будет направлен исключительно на расходы развития», - подчеркнула она.

В частности, по словам премьер-министра, предусматривается, что средства Стабилизационного фонда в размере почти 5 млрд. грн. будут использоваться на удешевление кредитов для АПК, 5 млрд. грн. – в поддержку угольного производства, а также на финансирование подготовки к Евро-2012.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что из бюджета Стабилизационного фонда планируется выделить 2,756 млрд. грн. на закупку и модернизацию вооружения для украинской армии.

Глава правительства также сообщила, что из Стабилизационного фонда планируется выделить 800 млн. грн. на ипотечное кредитование, также на увеличение уставных капиталов «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка».

Премьер обещает ротации в правительстве

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает кадровые ротации в правительстве, в случае, если Верховной Радой не будет выражено недоверие правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала сегодня на заседании парламента.

«Если сегодня будет поставлен вопрос об ответственности правительства, по сути дела об отставке правительства, и это предложение не будет поддержано в зале, то на следующей сессионной неделе будет проходить ротация в правительстве», - сказала она.

Премьер-министр подчеркнула, что сейчас важно, чтобы в правительстве работали единомышленники.

«Попытаемся сделать так, чтобы и политические силы, которые захотят предложить самых сильных министров, пожелавших войти в коалицию, мы учтем эти предложения. Правительство в такой кризисной ситуации должно быть сильным», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшний состав правительства «делает даже невозможное».

«Сегодняшние министры делают даже невозможное, чтобы защищать страну в это кризисное время», подчеркнула глава правительства.

Стабилизировать ценовую ситуацию трудно без нового главы НБУ

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что пока Президент Виктор ЮЩЕНКО не внесет новую кандидатуру председателя Национального банка Украины в парламент, невозможно будет стабилизировать национальную валюту и привести в норму цены на внутреннем рынке.

Об этом премьер сказала сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопрос народных депутатов, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Как подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, повышение цен на все виды товаров и услуг связано с дестабилизацией валютного курса. Премьер-министр заявила, что сегодня курс в Украине не может превышать 6-6,5 грн. за доллар: „Больше 7 он быть не может – это неестественно, это искусственные вещи, которые не объясняются никакими экономическими или финансовыми обстоятельствами”.

По словам главы правительства, завышенный курс доллара приводит к подорожанию всех импортированных товаров, в частности, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, лекарственных средств, что, в свою очередь, предопределяет повышение цен на товары, которые производятся на внутреннем рынке. „Все подорожание сегодня в стране на все продукты, которые потребляют люди, связано с курсом доллар-гривня. Больше оснований нет”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

„Пока не поставим гривню в ее естественной размер, у нас будут такие проблемы”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Депутаты Партии регионов в ВР сложат мандаты для роспуска парламента

На политсовете Партии регионов принято решение о сложении 150 мандатов народными депутатами для роспуска парламента.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Василий ГОРБАЛЬ (фракция Партии регионов).

Он отметил, что заседание политсовета состоялось вчера.

По его словам, следующим должно быть решение партии по данному вопросу.

Депутат добавил, что дата проведения съезда будет определена в течение февраля.

Балога: в стране остро стоит вопрос об ответственности правительства

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА уверен, что ситуация в стране очень остро ставит вопрос об ответственности правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По словам В.БАЛОГИ, отчет премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО о деятельности возглавляемого ею Кабинета министров, с которым она выступила в Верховной Раде, имеет все признаки театральной постановки с элементами фантастики.

Как отметил В.БАЛОГА, из тезисов и аргументов премьера появляется образ Украины как сказочного государства, где все добрые дела совершает волшебная фея, а отдельные беды и несчастья - по вине злых недоброжелателей. “Ю.ТИМОШЕНКО применила все свои актерские таланты и умелое жонглирование фактами, чтобы отвести от себя ответственность за собственные провалы в экономике”, - считает глава Секретариата Президента.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО “уже в тысячный раз” построила свое выступление по простой схеме: успехи - «это я», проблемы - «все остальные». Между тем, считает В.БАЛОГА, “эти обманные трюки на этот раз не сработали, что подтвердили критические замечания большинства народных депутатов”.

Однако, отметил глава Секретариата, и сегодня премьер избежала ответов по существу неудобных для себя вопросов, “прибегнув к явному обману и неудачным шуткам”. По словам В.БАЛОГИ, “показной гнев депутатов из фракции БЮТ продемонстрировал их плохую игру на публику и потому не убеждал. Ведь кризисные экономические реалии, в которых в настоящее время живет вся страна и каждый ее гражданин (за исключением разве что депутатов в «бело-сердечных» одеяниях), совсем иные, что пыталась доказать Ю.ТИМОШЕНКО”.

По словам В.БАЛОГИ, большинство экономических тезисов премьера построены на манипуляциях с причинами и следствиями. Например, относительно взаимосвязи между инфляцией и курсом доллара к гривне в условиях преобладания импорта над экспортом, отметил он, добавив, что именно при первом управлении Ю.ТИМОШЕНКО “были открыты шлюзы для неконтролированного ввоза в Украину товаров, в том числе и тех, которые производились внутри страны”. Именно отрицательное сальдо внешней торговли и стало существенным фактором уязвимости украинской экономики, катализировало кризисные процессы на внутренних рынках, утверждает глава Секретариата Президента.

«Думаю, что украинские аграрии вздрогнули, когда снова услышали из уст руководителя правительства слово «импорт». Еще свежи воспоминания о том, как Ю.ТИМОШЕНКО, пытаясь побороть очередной, спровоцированный непрофессиональными действиями ее правительственной команды, инфляционный и ценовой скачок, дала зеленый свет для импорта сотням тысяч тонн дешевого и некачественного мяса. Огромное «спасибо» за это до сих пор говорят ей на всех отечественных птицефабриках и фермах», - подчеркнул В.БАЛОГА.

По его мнению, не стоит премьеру хвалиться большим урожаем, собранным в прошлом году. Во-первых, в этом нет никакой заслуги Кабмина, во-вторых, миллионы тонн зерна сгнили или были высыпаны в море, поскольку компании-экспортеры так и не смогли продать хлеба из-за правительственного запрета, сказал В.БАЛОГА. По его словам, убытки от этого решения, равно как и от закрытого Кабмином экспорта растительного масла, до сих пор подсчитывают украинские производители сельхозпродукции.

Глава Секретариата Президента также сказал, что “самодовольные” заявления Ю.ТИМОШЕНКО о ее победах в газовых отношениях с Россией не выдерживают никакой критики. Невыгодные контракты на поставки топлива, подписанные под патронатом действующего премьера, уже обваливают нашу промышленность, бьют по конкурентности отечественной продукции, заявил он. По словам В.БАЛОГИ, российский посредник, которому Ю.ТИМОШЕНКО позволила диктовать свои условия на 25% украинского рынка газоснабжения, будет устанавливать свою цену на топливо для ликвидных предприятий. Цена на газ для промышленности уже значительно превысила обещанные правительством показатели.

«На этом фоне, мягко говоря, неуместными и бессмысленными выглядят призывы Ю.ТИМОШЕНКО к оптимизму. Возможно, премьер и видит основания для всепоглощающей, безграничной радости. Но тогда она представляет какую-то другую, придуманную ею страну, без инфляции и экономического спада, без невыплаченных зарплат и роста долгов. Действительность совсем иная, и она очень остро ставит вопрос об ответственности правительства», - подчеркнул В.БАЛОГА.

“Единый центр” призывает принять “План обновления страны”

Лидер партии “Единый центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ призывает принять «План обновления страны».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

По словам И.КРИЛЯ, разработать такой документ политическую силу заставила реальная опасность экономического краха страны, которая существует сегодня. «Это может отбросить развитие государства на десятки лет назад. В стране набирают обороты экономический и финансовый кризис, что вызвано неспособностью правительства реагировать на кризисные явления. Экономические проблемы дополняются затяжным политическим кризисом, который с приближением к президентским выборам только усилится», - заявил он.

Народный депутат обеспокоен тем, что «все это осложняется приближением политических баталий – очередных выборов, которые продлятся более полутора лет, а именно: выборы Президента Украины в январе 2010 года; выборы городских, сельских и поселковых председателей в марте 2010 года; выборы депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов в марте 2011 года».

По словам И.КРИЛЯ, сегодня «уже очевидно, что на протяжении этих двух лет страна вынуждена будет провести внеочередные парламентские выборы. Сложно предугадать, какой будет страна после экономического кризиса и затяжных политических баталий». Поэтому, убежден он, «мы должны остановить сползание Украины в бездну. Мы все вместе должны изменить ход событий. Дать стране план развития, который учтет экономические и политические риски».

Для этого “Единый центр” разработал «План обновления страны», который предусматривает 7 шагов:

1. В октябре-ноябре 2009 года одновременно провести внеочередные парламентские и президентские выборы, а также референдум по изменениям в Конституцию, во время которого украинский народ поставит точку в дискуссии о модели власти в стране.

2. Нынешнее правительство должно немедленно уйти в отставку. Верховная Рада должна сформировать профессиональное правительство на основе взаимного доверия между политиками, которые относятся ко всем парламентским политическим силам. Это правительство должно взять на себя ответственность за ситуацию в стране.

Основным требованием к кандидатурам на должности в новом правительстве должны стать: профессионализм и публичный отказ от участия в президентских выборах.

Этот шаг позволит в период выборов стабилизировать ситуацию в экономической и социальной сферах.

3. До мая 2009 года законодательно отсрочить выборы городских, сельских и поселковых председателей на один год и провести их в марте 2011 года вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов.

4. До мая 2009 года внести изменения в избирательное законодательство, введя открытые избирательные списки на выборах народных депутатов Украины.

5. До мая 2009 года внести изменения в законодательство, которое регулирует выборы депутатов местных советов. При этом местные выборы и выборы в Верховную Раду должны быть разведены во времени. Изменения должны предусмотреть использование открытых списков во время местных выборов.

6. До июня 2009 года привести законодательство о референдумах в соответствие с нормами Конституции, что позволит принять Основной Закон на референдуме.

7. До июня 2009 года субъектам законодательной инициативы, которые отстаивают разные модели власти, предложить на рассмотрение парламента согласованные варианты изменений в Конституцию.

По мнению И.КРИЛЯ, такие шаги позволят: «избежать постоянных избирательных кампаний. Проведя две избирательных кампании (в октябре 2009 года и марте 2011 года) вместо 4, страна забудет о выборах до 2014 года и сможет сосредоточиться на решении основных проблем экономического и социального развития. Кроме того, они позволят обеспечить стабильную работу правительства на период избирательных баталий до завершения формирования новым парламентом нового правительства. Обеспечить четкое разделение полномочий между Президентом, правительством и парламентом на основе модели власти, которая будет отвечать воле общества. И в конечном итоге, такие шаги помогут остановить усиление разочарования общества к власти и вернуть людям надежду».

Треть граждан Украины готова принять участие в акциях протеста против политики правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Национальным институтом стратегических исследований с 28 января по 3 февраля, представленные на пресс-конференции в УНИАН директором Национального института стратегических исследований Юрием РУБАНОМ.

В частности, отвечая на вопрос: «Готовы ли вы принять участие в акциях протеста против политики правительства?», 32,3% опрошенных выразили готовность принимать участие в протестах, 44,7% выразили готовность поддержать акции в случае обострения кризиса, 23% заявили, что не готовы принимать участие в протестах против политики правительства.

Всего было опрошено 2012 респондентов во всех областях Украины, АРК и г. Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.

Комиссар ЕС надеется, что Украина воспользуется возможностями "Восточного партнерства"

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР надеется, что Украина воспользуется возможностями программы “Восточное партнерство”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила вчера накануне встречи Тройки ЕС-Украина на уровне министров иностранных дел, которая состоится 5 февраля в Праге.

“Я надеюсь предоставить нашим украинским партнерам больше информации об инициативе “Восточное партнерство”, которая позволит дальше углубить наши двусторонние отношения и усилить обмен между странами по широкому кругу вопросов”, - заявила еврокомиссар.

По ее словам, в ходе заседания стороны планируют обсудить вопрос глобального экономического кризиса, последний газовый спор между Украиной и Россией, а также прогресс в переговорах о новом соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Украине нужно углубить усилия в политических и экономических реформах – слишком много времени было потеряно из-за внутренних проблем”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Она также добавила, что донорская конференция о модернизации украинской газотранспортной системы, проведение которой готовят Украина и ЕС на 23 марта, является доказательством выполнения Евросоюзом своих обязательств предоставлять помощь Украине, чтобы она стала надежным транзитером энергоресурсов.

Тимошенко отказалась передать в ВР газовые контракты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отказывается передать в парламент копии контрактов и соглашений по газу.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос народного депутата Украины, председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, как можно ознакомиться с этими документами, чтобы можно было сделать вывод, «есть ли основания говорить о предательстве или о победе», Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что эти документы являются конфиденциальными.

По ее словам, российская сторона требует «конфиденциальности, неразглашения». «Мы выполняем это требование», - сказала она. В то же время, она отметила, если А.ГРИЦЕНКО имеет доступ к работе с документами в специальном режиме, то правительство готово ему предоставить их.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: «нам там нечего скрывать, контракты успешны для Украины».

По ее словам, все обвинения правительству связаны с тем, что с газового рынка выведен «теневой посредник «РосУкрЭнерго». Она обвинила представителей оппозиции, в частности, народного депутата Украины Юрия БОЙКО (фракция Партии регионов), в том, что в свое время он подписал документы, которые предусматривают сдачу газовых хранилищ в аренду «РосУкрЭнерго» по цене «в 16 раз ниже рыночной».

Также Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что был подписан контракт о транзите газа по цене 1,6 дол., и запрещено ее изменять в течение пяти лет.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор покупки-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 дол. за тыс. куб. м. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 дол. за тыс. куб. м на 100 км. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставок газа в Украину в 2009 году составляет 40 млрд. куб. м.

Коррупция исчезнет из газовой сферы

Коррупция исчезнет из газовой сферы и политики потеряют возможность финансировать свою деятельность за счет теневых газовых схем, утверждает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сообщает РИА Новости..

"Украина больше не имеет дело ни с какими коррумпированными посредниками (в газовой сфере). Никакой коррупции, никакого финансирования политики за счет повышения тарифов для потребителей Украины", - сказала Тимошенко, отвечая на вопросы парламентариев после отчета правительства в Верховной Раде в четверг.

"Все проблемы в газовой сфере Украины, начиная с 2004 года - это компания "РосУкрЭнерго", которая была коррумпированным теневым посредником", - сказала премьер-министр, добавив, что деятельности компании "РосУкрЭнерго" оказывали содействие как высшее руководство Украины, так и высшее руководство украинской оппозиции. "Это факт", - сказала Юлия Тимошенко.

Ранее Тимошенко уже обвиняла "РосУкрЭнерго", которая до 2009 года поставляла газ на Украину, в срыве переговоров между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в конце 2008 года. Газовый контракт, подписанный 19 января, предусматривает, в частности, переход на поставки газа без посредников. Совладелец компании "РосУкрЭнерго" Дмитрий Фирташ заявлял, что "не боится" премьера Тимошенко и их противостояние не имеет личных причин.

В украинских банках курс доллара вырос

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 0,3%, по сравнению с 4 февраля, и составил 8,17 грн., продажи – на 0,3% – до 8,35 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня увеличился на 0,1%, по сравнению с 4 февраля, и составил 10,51 грн., продажи – уменьшился на 0,3% – до 10,98 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине увеличился на 0,6%, по сравнению с 4 февраля, и сегодня составил 0,2047 грн., курс продажи снизился на 0,6% – до 0,24 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 0,4%, по сравнению с 4 февраля, и составил 8,21 грн., продажи – на 0,2% - до 8,36 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,60 грн. (на 0,5% дороже, чем 4 февраля), продают по 11,03 грн. (на 0,3% дешевле).

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,205 грн. (на 0,3% дешевле, чем 4 февраля), продают по 0,25 грн. (на 0,2% дешевле).

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн. Официальный курс гривни к евро на сегодня уменьшился на 2 коп. – до 9,86986 грн., к российскому рублю на 1 коп. – до 0,21381 грн.

Межбанк: доллар продолжает снижение

Торги по доллару на межбанке открылись котировками 7,9550/8,0750 грн., цены на российскую валюту снизились – 0,2165/0,2215 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1930/10,3770 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКинсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали - 1,2831/1,2832 долл. США (среда - 1,2977/1,2976).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,70/7,79 грн.