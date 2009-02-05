ВР отказалась выразить недоверие правительству
16:30, 05 февраля 2009Разное
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«За» проголосовали 203 нардепа из 228
Верховная Рада Украины отказалась выразить недоверие правительству.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего проекта постановления, внесенного депутатами от фракции Партии регионов, проголосовали 203 народных депутата из 228, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, поддержали принятие постановления 172 народных депутата от фракции Партии регионов, один от БЮТ, 10 - от НУ-НС, 20 - от КПУ и ни одного от Блока Литвина.
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