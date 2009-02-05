ВР выразила доверие правительству

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что результаты сегодняшнего голосования в Верховной Раде свидетельствуют о выражении доверия правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Я могу только констатировать, что вместо резолюции недоверия правительству сегодня проголосована резолюция о доверии правительству», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, является очевидным тот факт, что никто «из этих смелых оппозиционеров не хотел бы быть во главе правительства, не хотел бы быть министром в правительстве» в условиях финансово-экономического кризиса.

Премьер-министр уверена, что главной целью Партии регионов было дестабилизировать ситуацию в стране и создать условия, при которых правительство не могло бы работать спокойно. «Я очень хорошо понимаю, что сегодня кресло премьер-министра ни для кого не является привлекательным, потому что это очень тяжелая, ответственная и неблагодарная работа», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшнее голосование в Верховной Раде является основанием для продолжения деятельности правительства, продолжения реализации государственных программ и выполнения государственного бюджета для минимизации негативного влияния мирового кризиса на экономику Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 5 февраля, отказалась выразить недоверие правительству.

За принятие соответствующего проекта постановления, внесенного депутатами от фракции Партии регионов, проголосовали 203 народных депутата из 228, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, поддержали принятие постановления 172 народных депутата от фракции Партии регионов, 1 - от БЮТ, 10 - от НУ-НС, 20 - от КПУ.