Украина и ЕС согласовали приоритеты

В ходе заседания Украина – Тройка ЕС на министерском уровне согласованы приоритеты в отношениях между Украиной и ЕС на 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Было подчеркнуто, что этот год должен стать первым в практическом введении политической ассоциации и экономической интеграции еще до подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В ходе заседания была особо подчеркнута ключевая роль нового практического инструмента, который, начиная с 2009 года, должен сменить План действий Украина-ЕС.

В ходе заседания подчеркивалась важная роль в развитии внешнеполитической инициативы «Восточное партнерство». Стороны обсудили также запланированное проведение инаугурационного саммита «Восточное партнерство» 7 мая 2009 года.