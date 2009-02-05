Газовый кризис не повлиял на отношения Украины и ЕС
19:45, 05 февраля 2009Разное
0
Заявили участники заседания в Праге
Участники заседания Украина-Тройка ЕС подчеркнули, что газовый кризис не повлиял на уровень и динамику отношений между Украиной и Европейским Союзом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время заседания были обсуждены перспективы дальнейшей интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС, в частности, присоединение Украины к Договору об Энергетическом Содружестве и проведении международной конференции по модернизации украинской ГТС 23 марта 2009 года.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Праге состоялось заседание Украина-Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter