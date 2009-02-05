Украина затронула вопрос об отмене платы за визы

В ходе заседания Украина-Тройка ЕС (г. Прага) обсуждалось состояние выполнения сторонами Соглашения об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время заседания украинская сторона затронула вопрос об отмене платы за визы для украинских граждан как первого шага на пути дальнейшей либерализации визового режима между Украиной и ЕС. Отдельное внимание было уделено вопросам практического прогресса в безвизовом диалоге между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Праге состоялось заседания Украина-Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел.