ГЛАВНОЕ на 5 февраля (вечер)

Анекдот в тему: По отношению к кризису человечество делится на две неравные части: большинство, которое никаких трудностей не испытывает, и меньшинство, которое испытывает все трудности на большинстве.

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Хроника дня

Основная новость второй половины сегодняшнего дня касается правительства. Верховная Рада отказалась выразить недоверие правительству. «За» принятие соответствующего проекта постановления, внесенного депутатами от фракции Партии регионов, проголосовали 203 народных депутата из 228, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, поддержали принятие постановления 172 народных депутата от фракции Партии регионов, один от БЮТ, 10 - от НУ-НС, 20 - от КПУ и ни одного от Блока Литвина.

Новость в газовой сфере. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Украина должна компенсировать убытки странам, пострадавшим из-за срыва поставок газа в январе 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Кремле на совместной пресс-конференции с Президентом Болгарии Георгием ПЫРВАНОВЫМ. (УНИАН: Президент Болгарии сегодня официально поставил вопрос перед Россией о компенсации за не поставленный газ в январе.)

«Мы считаем, что финальную юридическую ответственность за случившуюся проблему несет украинская сторона, на ней и должны быть локализованы возможные убытки. Мы разберемся с нашими украинскими партнерами», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, тот факт, что Украина перешла на европейские цены за газ, является достаточной гарантией того, что «мы избежим подобного рода споров на будущее».

В то же время, он отметил, что Россия будет самым внимательным образом смотреть за исполнением договора украинской стороной.

Между тем, премьер-министр Юлия ТМОШЕНКО заявляет, что Украина не намерена возмещать европейским странам ущерб, нанесенный в результате прекращения Россией транзита природного газа по территории Украины.

«Я думаю, что кто виноват, тот и заплатит. Украина не виновата во всех этих процессах. Как известно, есть заявление европейского комиссара господина ПИБАЛГСА о том, что Украина не препятствовала транзиту российского газа в Европу, не прекращала такого транзита, не производила несанкционированного отбора газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в газовом конфликте с Россией Украина занимала честную позицию и намерена выполнять все свои нынешние обязательства по транспортировке российского газа в европейские страны.

Напомним, страны Евросоюза с 7 по 20 января 2009 года не получали российский газ, поскольку РФ прекратила его транзит через Украину. Россия в газовом кризисе винила Украину, обвиняя ее в воровстве газа. Украина опровергала все обвинения.

19 января НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали договоры о поставках и транзите газа на 2009-2019 годы. 20 января Россия возобновила подачу газа в Европу.

При этом 20 января комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявил об отсутствии фактов несанкционированного отбора газа Украиной после 31 декабря 2008 года.

26 января заместитель главы российского газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что ОАО "Газпром" за первые недели января потерял прибыли более чем на 2 миллиарда долларов и вправе требовать компенсации от Украины. "Мы вправе потребовать от Украины полной компенсации, поскольку за первые недели января мы потеряли прибыли более чем на 2 миллиарда долларов", - заявил А.МЕДВЕДЕВ.

Новость в международных отношениях. Украина и Россия в ближайшее время планируют достичь договоренности о снятии ограничений с действия зоны свободной торговли, действующей между двумя странами.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что активизировать переговоры в этом направлении стороны планируют уже в середине февраля. “Мы формируем все условия для того, чтобы зона свободной торговли, которая существует между Украиной и Россией, согласно договоренностям премьеров двух стран, действовала в полном объеме, то есть безо всяких исключений и ограничений”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он подчеркнул, что в этих условиях, безусловно, каждая страна будет защищать свои рынки. “Однако перспектива совместной деятельности должна быть направлена на благо и России, и Украины”, - добавил он.

“Мы все делаем для того, чтобы позиции украинских производителей были защищены в России”, - отметил он.

Новость в кадровой политике. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении усилить кадровый состав правительства.

«Я думаю, что после перерыва на следующей сессионной неделе мы будем поднимать кадровые вопросы об усилении кадрового состава правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр не назвала возможные кадровые замены в составе Кабинета министров.

Еще одна новость в этой сфере. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой Указ о приостановке действия распоряжения Кабинета министров о назначении Дмитрия ПАРФЕНЕНКО исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества.

Также Президент отменил свой указ, которым приостанавливал действие распоряжений Кабмина об освобождении и назначении на должности заместителей председателя ФГИУ.

Напомним, 27 декабря 2008 года Кабмин назначил Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины. 2 января в 2009 г. Президент Украины своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ. 28 января Кабмин повторно назначил Д.ПАРФЕНЕНКО и.о. председателя ФГИУ.

Новость в финансовом секторе. Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает на успешное сотрудничество Украины и Международного валютного фонда. Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Пока продолжалось обсуждение вопроса о выражении недоверия правительству, я проводила дополнительно еще переговорный процесс с представителями Международного валютного фонда в Украине. Я могу подтвердить, что они продолжают работу, что они продолжают быть партнером Украины, и я думаю, что это партнерство будет успешным», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, сегодня 5 февраля, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, отвечая на вопросы депутатов об отсутствии премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в зале во время обсуждения вопроса о выражении недоверия правительству, сообщил, что глава правительства проводит в здании Верховной Рады переговоры с руководством МВФ.

Новости в банковском секторе. Временная администрация в «Проминвестбанке», которую ввел Национальный банк Украины 7 октября 2008 г., будет выведена уже в феврале, сообщили в пресс-службе банка. Банк пока не указывает точную дату, ссылаясь на то, что временную администрацию должны были вывести еще в прошлом месяце.

В то же время президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО сегодня во время пресс-конференции заявил, что, по его данным, временная администрация уже на днях должна закончить свою работу в банке.

«Я недавно разговаривал с КРОТЮКОМ (Владимир КРОТЮК – назначенный временным администратором «Проминвестбанка» - УНИАН) ,и он сказал, что уже на днях временная администрация должна быть выведена из банка», - подчеркнул он.

Отметим, Фонд государственного имущества Украины получил письмо ЗАО "АК «Проминвестбанк" от 20 января т.г. о возобновлении проведения банком расчетных операций по предприятиям государственного сектора.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором был назначен заместитель председателя Нацбанка Владимира КРОТЮКА. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сегодня понизило индивидуальный рейтинг ОАО «Государственный ощадный банк Украины» ("Ощадбанк") с уровня "D" до "E". Одновременно агентство подтвердило другие рейтинги банка, включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "B+" с "Негативным" прогнозом.

Информация об этом размещена на сайте Fitch.

Как отмечает рейтинговое агентство, понижение индивидуального рейтинга «Ощадбанка» отражает увеличение зависимости от государственной финансовой поддержки с учетом значительного объема кредитов государственной компании «Нафтогаз Украины», которые были выданы в конце 2008 г. Понижение рейтингов также учитывает риски, обусловленные недавним быстрым ростом активов, ухудшение операционной среды, негативные тенденции качества активов и невысокий уровень корпоративного управления (как показывает директивное кредитование «Нафтогаза»). Кредиты «Нафтогазу» составляли очень высокую долю в 53% кредитного портфеля «Ощадбанка» (равную приблизительно 120% собственных средств банка) на конец 2008 г., и, по мнению Fitch, у компании могут возникнуть сложности со своевременным погашением этих обязательств за счет своих денежных потоков без какого-либо рода поддержки от государства.

Хроника валютного курса. По итогам торгов на межбанке американская валюта подорожала. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9550/8,0750 грн., к 11:00 цены выросли до 8,00/8,10 грн. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 8,12/8,17 грн.

В 16:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2165/0,2215 грн., а к 11:00 цены повысились до 0,2180/0,2220 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2210/0,2240 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 36,2651 рубля (+0,0151).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2760/1,2905 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1930/10,3770 грн., к 11:00 цены ушли вверх - 10,2490/10,4075 грн., и к 12:00 достигли уровня 10,3890/10,4895 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились до 10,3825/10,4765 грн.

Нацбанк на 6 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 5 февраля – 770.0000)

100 EUR – 987.8330 (на 5 февраля – 986.9860)

10 RUR – 2.1207 (на 5 февраля – 2.1381)

Новость в сфере законодательства. Министерство юстиции предлагает урегулировать законом отношения, связанные с деятельностью государственных хозяйственных объединений – ассоциаций, консорциумов, корпораций и концернов. Соответствующий законопроект выставлен на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua) для подачи предложений и замечаний.

По словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, принятие закона призвано урегулировать отношения в части образования хозяйственных объединений, их деятельности, правового режима имущества, а также определения прав и обязанностей участников объединения.

Замечания и предложения к проекту Закона Украины “О хозяйственных объединениях” будут приниматься Министерством юстиции Украины от физических и юридических лиц, их объединений в течение месяца со дня обнародования по адресу: г. Киев, переулок Рыльский, 10, Министерство юстиции Украины, департамент гражданского законодательства и предпринимательства. Адрес электронной почты: comerslaw@minjust.gov.ua.

Новость в строительном секторе. Следствие рассчитывает к лету завершить уголовное дело, которое было возбуждено в отношении руководителя группы компаний «Элита-Центр» Александра ШАХОВА (ВОЛКОНСКОГО), сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Виктор ИЛЬЧУК.

«А.ШАХОВ дает показания. Планируем завершить дело ближе к лету», - сказал он, отметив при этом, что давая показания, А.ШАХОВ пытается избежать ответственности, но доказательств достаточно для доказательства его вины.

В то же время В.ИЛЬЧУК сообщил, что сейчас в розыске находится один из организаторов аферы «Элита-Центр».

Напомним, 9 октября прошлого года в Киев из Швейцарии был экстрадирован один из главных организаторов столичной квартирной аферы "Элита-центр" А.ВОЛКОНСКИЙ (настоящее имя – Александр ШАХОВ).

В результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. чел. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. долл.

Напоследок новость для киевлян. Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал новые распоряжения о повышении тарифов за коммунальные услуги для бюджетных организаций и юридических лиц, но выделив при этом 427 столичных промышленных предприятий, тарифы для которых приравнял как для бюджетных.

Новые тарифы для них установлены на уровне, который приблизительно в два раза выше по сравнению с тем, который был до первого повышения, то есть в ноябре 2008 года.

Распоряжение мэр публично подписал сегодня во время встречи с представителями промышленных предприятий Киева.

В свою очередь первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что новые тарифы установлены именно для тех предприятий, какие реально занимаются выпуском продукции. «Все остальные будут платить по повышенным тарифам, сколько бы их ни было», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, согласно подписанному сегодня документу, тарифы должны вступить в силу с 1 февраля. Если же у предприятий возникли долги за два месяца (декабрь, январь, то есть, с момента первого повышения тарифов – УНИАН), то они непосредственно с «Киевэнерго» должны будут заключить договора о реструктуризации этих долгов и погасить их в течение этого года.

В интервью журналистам начальник Главного управления по ценовой политике Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что завтра в газете «Крещатик» планируется опубликовать только что подписанное мэром распоряжение. Сейчас этот документ дооформляется и после его регистрации можно будет обнародовать точные цифры новых тарифов.

В отношении предприятий, которые имеют очень высокую прибыль (9 категорий предприятий – УНИАН), как уточнил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, подписанное ранее распоряжение действует.

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