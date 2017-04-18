Google пошел на мировую с российской антимонопольной службой – заплатит штраф

Федеральная антимонопольная служба РФ и компания Google заключили мировое соглашение, заявил замглавы российского ведомства Алексей Доценко.

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По его словам, Google в рамках мирового соглашения предпримет шаги для устранения нарушений и заплатит штраф в 439 млн рублей ($6,75 млн), сообщает Прайм.

"Сегодня (17 апреля – ред.) федеральный суд утвердил мировое соглашение между ФАС России и компанией Google, таким образом, почти двухгодичное судебное противостояние закончилось", - сообщил Доценко.

При этом Google единовременно выплатит все штрафы ФАС, в том числе 1 млн рублей за неисполнение предписания в срок, сообщила замначальника правового управления ФАС Лариса Вовкивская. ФАС ожидает, что Google выплатит все штрафы быстрее обозначенных в законе двух месяцев, добавила она.

Google также отзовет все иски из судов об обжаловании решений ФАС, служба в свою очередь отзовет иск о понуждении к исполнению предписания.

Срок действия мирового соглашения составляет 6 лет и 9 месяцев.

ФАС в сентябре 2015 года признала Google (в лице Google Inc. и Google Ireland) виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе "Яндекса".

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем, в начале ноября, ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение в срок предписания. Американская компания оспорила все акты ФАС в суде.