Анонс на 6 февраля 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о газовых договоренностях Украины и России, а также вопрос сбалансирования Государственного бюджета - 2009 и внесения в него необходимых изменений.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет селекторное совещание с главами облгосадминистраций по вопросам кредитования и пролонгирования кредитов для предприятий АПК.

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Состоится итоговая коллегия Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору. Будут рассматриваться итоги работы Госгорпромнадзора за 2008 год, будет анализироваться состояние травматизма по отраслям, а также будут определяться приоритеты надзорной деятельности на 2009 год.

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Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии министра регионального развития и строительства Василия Куйбиды.

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Состоится заседание расширенной Коллегии Госкомзема. Вопросы: о работе органов Госкомзема Киевской области и города Киева; одеятельности государственных предприятий «Центр ДЗК» и «Укрспецзем»; выполнение требований Указов Президента Украины; выполнение решений коллегии Госкомзема за 2008 год; направления работы на 2009 год.

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Пресс-конференция генерального директора Национального космического агентства Украины (НКАУ) Ю.Алексеева, посвященная итогам работы космической отрасли Украины в 2008 году.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция по случаю Первого тура благотворительного Всеукраинского Марафона Здоровья Ольги Богомолец, который будет проходить при поддержке Президента Украины В.Ющенко. Инициатор проведения марафона - профессор, доктор медицинских наук, автор и исполнитель украинских романсов Ольга Богомолец. Цель первого тура - помощь детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, которые нуждаются в современной онкологической медицинской помощи. Профессор Ольга Богомолец проведет в областных центрах Украины благотворительные медицинские осмотры учеников школ-интернатов. Первый тур пройдет во всех крупных городах Украины с февраля по апрель 2009 года. Также в рамках благотворительного марафона в областных центрах Украины пройдут благотворительные концерты Ольги Богомолец “Ангел мой” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +380675045908, E-mail: barska@mail.ru. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “ГРАД требует гривню по 6.0 и призывает идти на Киев”. Общественная организация ГРАД сообщит о начале антикризисной гражданской кампании «Курс на 6.0» под лозунгом «Требуй сильной гривни»: 13 февраля будет проведена первая акция протеста, с целью донести до власти экономические требования большинства общества и бизнеса. Также речь пойдет о дальнейшем плане конкретных действий, которые заставят власть руководствоваться интересами граждан Украины. Участники: Андрей Денисенко, координатор общественной организации ГРАД, Владимир Панченко, зам.председателя совета Ассоциации национальных товаропроизводителей Украины, Виталий Куприй, координатор общественной организации ГРАД (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится совместная пресс-конференция вице-премьер-министра Украины Ивана Васюника и президента ФФУ Григория Суркиса по итогам участия в заседании Наблюдательного совета Исполкома УЕФА в Ньени 28-30 января и посещение официальной делегацией УЕФА украинских городов, которые готовятся принять Евро-2012.

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Круглый стол на тему: “Деньги или ГТС: чем рассчитается „Нафтогаз” за потребленный в январе газ?”. Приглашены: Богдан Соколовский, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Юрий Бойко, народный депутат Украины, экс-министр топлива и энергетики; представитель Нафтогаза.

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Первый заместитель председателя ВРУ Александр Лавринович примет участие в Общем собрании Европейской Бизнес Ассоциации. Участники планируют провести открытый диалог о законодательном влиянии и законотворческой роли ВРУ в вопросах формирования инвестиционно-привлекательного климата в государстве. Также на обсуждение выносятся вопросы функций парламента в преодолении финансово-экономического кризиса в Украине, роли и места оппозиции в нынешних экономических реалиях.