Индустрия игрушек кризиса не боится

Несмотря на кризис в экономике, международная ярмарка игрушек в Нюрнберге проходит поз знаком оптимизма. Производители делают ставку на экологическую тематику и на то, что "на детях будут экономить в последнюю очередь", сообщает Немецкая волна.

Крупнейшая в мире международная ярмарка игрушек International Toy Fair, открывшаяся 4 февраля в Нюрнберге, проходит в 2009 году в 60-й раз. Среди почетных гостей выставки на этот раз была и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).

Несмотря на все признаки рецессии в мировой экономике, организаторы с оптимизмом стартуют в юбилейное мероприятие, заверил директор ярмарки Эрнст Кик (Ernst Kick). "Даже в трудные времена на детях экономят в последнюю очередь, поэтому кризис нам не страшен", - отметил он. По словам Кика, на этот раз основной упор был сделан на игрушки, предназначенные для всех членов семьи, отсюда и лозунг ярмарки - "Игры в семье".

Что касается новинок и ярко выраженных тенденций, которые каждый год удается проследить организаторам этой крупнейшей специализированной выставки в области игрушечной продукции, то, по словам Эрнста Кика, в 2009 году на ярмарке широко представлены игры на экологические темы. Еще одной заметной тенденцией является слияние реальных игр с виртуальными, первоначально представленными в интернете.

По словам представителя фирмы Ravensburger - одного из ведущих производителей игр в Германии, в этом году главной новинкой компании станут электронные и познавательные игры, а также "домашняя лаборатория" для экспериментов, посвященных различным аспектам экологии.

"Несмотря на кризис, наши настольные игры, игры-головоломки и книги продолжают пользоваться стабильным спросом, - рассказал член правления Ravensburger Карстен Шмидт. - По предварительным итогам 2008 года нам удалось увеличить прибыль на 0,5 процента до 287,3 миллиона евро".

А вот по информации другого крупного производителя игровой продукции Schmidt Spiele, интерес к играм-головоломкам - так называемым "пазлам" - в 2008 году заметно упал, за счет чего прибыль компании в этом сегменте снизилась с 29,5 до 27,2 миллиарда евро. По-прежнему успешно, по данным Schmidt Spiele, продаются настольные игры и так называемые "игры в дорогу". Последние, чаще всего упакованные в удобные металлические мини-коробки, выигрывают за счет невысокой цены.

Большие планы строит на 2009 год и лидер по продажам игровой продукции в Германии - датская компания Lego. Производитель знаменитых конструкторов также решил пополнить свой ассортимент за счет семейных игр. По итогам 2008 года доля продукции Lego в общем объеме продаж игрушек в Германии составила 13,4 процента, а прибыль была увеличена на 9,6 процента. В текущем году руководство компании также рассчитывает на рост прибыли в пределах 7-10 процентов.