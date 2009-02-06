Заседание СНБО состоится 10 февраля

Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится 10 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, на заседании СНБО будут обсуждаться безотлагательные меры по обеспечению энергетической безопасности государства, в том числе относительно необходимости внесения изменений в государственный бюджет на 2009 год.

И.ВАННИКОВА напомнила, что сегодня заседание СНБО не состоится по организационным причинам. В частности, согласно директивам Президента, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО осуществляет рабочий визит в Германию, где принимает участие в Мюнхенской конференции безопасности. Также, в заседании не имеют возможности принять участие руководители НАК «Нафтогаз Украины».