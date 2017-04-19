"Покупай американское, нанимай американцев": Трамп подписал указ о защите производителей и рынка труда США

Президент США Дональд Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай на работу американцев", который усиливает защиту определенных произведенных в США товаров и призывает к пересмотру программы виз H-1B, которая содействует работе в США высококвалифицированных иностранных специалистов, с целью реформирования этой программы.

Об этом сообщает Голос Америки.

Подписание указа состоялось до рассмотрения Конгрессом соответствующего законопроекта о реформировании системы рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B.

Читайте такжеТрамп и Порошенко встретятся после окончательного согласования действий по давлению на РФ - Климкин

Программа рабочих виз для высококвалифицированных работников H-1B популярна среди высокотехнологичных компаний США. 85 000 виз ежегодно предоставляется в рамках этой программы, что позволяет компаниям привлекать работников технических специальностей со всего мира и, не в последнюю очередь – программистов из Украины.

Президентский указ посылает четкий сигнал исполнительной власти США о начале пересмотра системы привлечения иностранных работников, а также усиления защиты американских производителей в системе государственных закупок США.

"Только наиболее квалифицированные и высокооплачиваемые работники должны иметь доступ к этой программе... ведь сейчас крупным компаниям зачастую выгоднее уволить работников и нанимать специалистов за границей. Сейчас 80% работников по визам H-1В получают зарплаты ниже средних по отрасли", – отметил высокопоставленный чиновник США во время брифинга в Белом доме, посвященном новому указу Трампа.

Другая часть указа – "покупай американское" – касается усиления надзора за исполнением уже существующих положений относительно использования товаров американского производства для таких проектов как, например, американская железная дорога Amtrak. В течение брифинга высокопоставленные чиновники Белого дома отдельно отметили необходимость защитить интересы производителей стальных слябов путем соблюдения соответствующих стандартов.

«Если используется ниже стандарт ... слябы импортируются из таких стран как Россия или Китай и только 10 процентов производства стали происходит в Соединенных Штатах, что оказывает негативное влияние на рабочие места».

Хотя поставки украинской стали в США пока незначительны, более жесткие условия поставок для американских закупок могут повлиять на общую ситуацию на мировых рынках.