ГЛАВНОЕ на 6 февраля (день)

Афоризм в тему:

Лишь пожив внизу, узнаешь, как опасно карабкаться наверх. Лишь побывав в темноте, узнаешь, как ярок солнечный свет. Лишь храня покой, узнаешь, как много сил тратят те, кто находится в движении. Лишь пестуя молчание, понимаешь, как суетно многословие.Хун Цзычэн В речах - слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему.Книга премудрости Соломона ***

Украина на последнем месте среди стран СНГ

В 2008 году в Украине среди стран СНГ зафиксирован наименьший рост ВВП - 2,1%. Для сравнения, у Азербайджана, который стал лидером по этому показателю, рост составил 10,8%.

Как сообщает межгосударственный Статистический комитет СНГ, в прошлом году произошло замедление экономического роста практически всех стран Содружества. Так, в среднем рост ВВП замедлился на 3,5%, составив 5%. «К концу года экономика ряда стран СНГ ощутила влияние мирового финансово-кредитного кризиса. Особенно заметным оно было в странах с относительно более высоким уровнем интеграции в мировую экономику — России, Украине, Казахстане», — говорится в отчете Статкомитета.

Самая высокая инфляция в 2008 году среди стран Содружества также была зафиксирована в Украине — 25,2%.Медленнее всего цены росли в Армении — в прошлом году они выросли лишь на 9%. В среднем в странах по СНГ потребительские цены увеличились на 17% против 10% в 2007 году.

В то же время доходы украинцев росли пропорционально ценам. В прошлом году номинальная заработная плата населения Украины выросла более чем на 40%. При этом рост доходов нашего восточного соседа — России — оказался самым низким в СНГ (около 20%).

Минфин выплатил проценты по облигациям внешнего госзайма 2004 года

Министерство финансов Украины 4 февраля выплатило 16,485 млн. долл. США купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2004 г. с плавающей ставкой.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минфина.

В феврале 2004 г. Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа с плавающей ставкой на сумму 500 млн. долл. США с погашением в 2009 г. Заем осуществлен по ставке LIBOR 6M + 3,375% годовых.

МИД Украины назвал недружественным заявление Медведева по компесациям за газ странам ЕС

Министерство иностранных дел Украины называет непартнерским и недружелюбным жестом к Украине и странам Европейского Союза заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА относительно компенсации убытков европейским странам, которые очевидно имели место вследствие прекращения российской стороной в начале января 2009 года поставок газа в украинскую газотранспортную систему для его дальнейшего транзита через территорию нашего государства европейским потребителям.

Это и другие высказывания главы Российского государства противоречат положениям и духу действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года.

Украинская сторона настаивает на том, что не имеет никаких двусторонних юридических обязательств перед странами Европейского Союза относительно снабжения им российского природного газа. Вся полнота ответственности за выполнение договорных обязательств перед европейскими потребителями относительно объемов и графиков поставок российского природного газа лежит на российской стороне.

Украина, со своей стороны, четко выполняла, выполняет и будет выполнять те обязательства по транзиту российского природного газа, которые вытекают из легитимных договоров и контрактов.

5 февраля Президент России Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что Украина должна компенсировать убытки странам, пострадавшим из-за срыва снабжения газа в январе 2009 года.

«Мы считаем, что финальную юридическую ответственность за возникшую проблему несет украинская сторона, на ней и должны быть локализованы возможные убытки. Мы разберемся с нашими украинскими партнерами», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Парламент не утвердил отчет ВСК по расследованию состояния ГТС

Верховная Рада Украины отказалась признать, что украинская сторона непрофессионально проводила газовые переговоры из-за отсутствия единой позиции украинской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего проекта постановления “О предварительном отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах” проголосовали только 192 народных депутата из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР своим решением отказалась принять к сведению предварительный отчет ВСК и направить его Президенту Украины, Кабинету министров Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины.

Проектом постановления также предлагалось признать, что срыв переговоров о заключении контрактов о поставках газа в Украину и его транзит по территории Украины привел к тяжелым последствиям для экономических и политических интересов государства, материального положения украинских и иностранных предприятий и интересов граждан.

Также проектом предусматривалось признать, что провозглашенные руководством Российской Федерации обвинения в адрес Украины в кражах природного газа не подтвердились, а временное изъятие газа из транспортной системы не имело целью кражу газа, а было временным исключением в связи с техническими проблемами перевода ГТС Украины в обратный режим.

Кроме того, ВСК предлагала депутатам признать, что украинская сторона действовала непрофессионально, провоцировала конфликт и осуществила скоординированный шантаж российской стороны, что привело к срыву поставок газа, а Генпрокуратура Украины, СБУ должны были возбудить уголовные дела по фактам злоупотреблений служебным положением.

Во время отчета председатель ВСК Инна БОГОСЛОВСКАЯ заметила, что депутаты от БЮТ и НУ-НС вчера не явились на заседание комиссии, где утверждался предварительный отчет. Она заметила, что контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы является невыгодным для Украины. По ее словам, правительство Украины не добилось адекватного повышения ставки платы за услуги транзита газа через территорию Украины в соответствии с существенным подорожанием газа по контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах.

“Временная следственная комиссия констатирует: средняя ставка платы за услуги транзита на 2009 год соответственно будет составлять не 1,7 дол. США, как заявляет правительство Украины, а 1,39688 дол. США. Заявление правительства Украины о том, что договоренности о ставке платы за услуги транзита на 2010 год еще нет, но она будет рыночной и не ниже 3 дол. США, не отвечает действительности, формула расчета этой ставки указана в контракте, и ставка платы за транзит будет в 2010 году значительно меньше рыночной ставки”, - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

В свою очередь, заместитель председателя ВСК Александр ГУДЫМА заметил, что комиссия не утверждала этот предварительный отчет на своем заседании, и все выводы являются только собственным мнением И.БОГОСЛОВСКОЙ.

ВСК ВР: СБУ лоббирует интересы “РосУкрЭнерго”

Заместитель председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины Александр ГУДЫМА обвиняет СБУ в лоббировании интересов компании “РосУкрЭнерго”. Об этом он заявил сегодня во время рассмотрения предварительного отчета ВСК.

«Мы сегодня получили еще одного большого лоббиста интересов “РосУкрЭнерго” – это, к сожалению, Служба безопасности Украины», - сказал депутат.

А.ГУДЫМА продемонстрировал письмо первого заместителя председателя СБУ, исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, в котором он просит председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ обеспечить явку в СБУ ответственных лиц компаний, которые готовили документы по оформлению растаможивания украинского газа, который “Газпром” передал «Нафтогазу».

«Оказывается, не только ЛЕВОЧКИН, и не только ФИРТАШ, и не только БОЙКО, не только Партия регионов, а сегодня крышей “РосУкрЭнерго” является СБУ», - сказал А.ГУДЫМА.

Бензин в Украине подорожал за неделю в среднем на 2%

С 30 января по 6 февраля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,4-3,1% (в среднем на 2,0%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 30 января по 6 февраля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Селекторное совещание губернаторов с Тимошенко не состоялось

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила селекторное совещание с губернаторами, посвященное вопросам кредитования агропромышленного комплекса, поскольку большинство председателей облгосадминистраций на связь не вышли.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО, сделав перекличку по областям, убедилась в том, что на совещании присутствуют губернаторы Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской областей, а также премьер-министр Крыма.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что губернаторы не вышли на связь по указанию Президента, и в связи с этим отменила проведение совещания.

Премьер отметила, что на сегодняшнем совещании планировалось рассмотреть вопрос кредитования предприятий АПК, а также обсудить совместные действия центральной и местный властей по предотвращению инфляции.

Кроме того, глава правительства сообщила, что на сегодняшний день достигнута договоренность с предприятием «Укргаздобыча» и Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом о продаже дизельного топлива по цене 4,2 тыс. грн. за тонну для проведения весенне-полевых работ, и вопрос снабжения областей этим топливом также планировалось обсудить на сегодняшнем совещании.

Заседание СНБО также не состоялось, оно перенесено на 10 февраля

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором должны были рассматриваться вопросы о газовых договоренностях Украины и России, а также вопросы сбалансирования государственного бюджета на 2009 год и внесения в него необходимых изменений, перенесено на следующую неделю.

Об этом заявила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы

И.ВАННИКОВА cообщила, что сегодня заседание СНБО не состоится по организационным причинам. В частности, согласно директивам Президента, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО осуществляет рабочий визит в Германию, где принимает участие в Мюнхенской конференции безопасности. Также, в заседании не имеют возможности принять участие руководители НАК «Нафтогаз Украины».

Заседание СНБО состоится 10 февраля, - сказала И.ВАННИКОВА.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, на заседании СНБО будут обсуждаться безотлагательные меры по обеспечению энергетической безопасности государства, в том числе относительно необходимости внесения изменений в государственный бюджет на 2009 год.

Заседание СНБО, посвященное газовым договоренностям между Украиной и Россией, уже дважды переносилось.

АМК настаивает на пересмотре стоимости проездных

Антимонопольный комитет Украины (АМК) настаивает на пересмотре стоимости проездных билетов на пассажирские перевозки в киевском коммунальном транспорте. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба АМК.

Согласно сообщению, АМК требует от Министерства транспорта и связи и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины разработать и нормативно утвердить методику определения обоснованной стоимости проездных билетов длительного действия. Киевская городская государственная администрация должна пересмотреть стоимость таких проездных билетов с учетом требований методики.

В этой свяpи АМК предоставил официальные рекомендации органам власти. В частности, комитет требует от министерств в месячный срок внедрить порядок, которым предусмотреть четкую и прозрачную процедуру расчета стоимости проездных билетов на проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Порядок формирования тарифов на проездные билеты длительного действия должен быть согласован с рядом ведомств, включая АМК, и утвержден нормативным актом, зарегистрированным в Министерстве юстиции.

Обеспокоенность комитета вызывает тот факт, что в результате отсутствия такого порядка, например, КГГА закладывала разное количество поездок в стоимость проездного билета.

Исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО отметил: «Нас не устраивает ситуация с проездными билетами в Киеве, ведь невозможно с точки зрения экономической обоснованности понять, почему их стоимость за месяц увеличилась в разы. Изменение цены должно происходить по единым правилам, как в столице, так и в других городах. Поэтому внедрение нормативного порядка расчетов проездных билетов и адекватный пересмотр их стоимости является единственно правильным путем. Странно, что такой документ до сих пор не разработан, хотя за эти вопросы в государстве отвечает целых два министерства, и вмешиваться в эту проблему опять необходимо комитету».

"Укрзализныця» рассчитывает на поэтапное повышение тарифов для пассажиров

Гендиректор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК рассчитывает на поэтапное повышение тарифов для пассажиров для своевременного обновления парка вагонов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Если не поднимаем стоимость проезда - мы оставляем весь сектор пассажирских перевозок убыточным и не покупаем новые вагоны», - отметил М.КОСТЮК, отвечая на вопрос журналистов 4 февраля в г. Одесса.

Как напомнил М.КОСТЮК, степень износа пассажирского подвижного состава железных дорог Украины превышает 80%. Таким образом, если не обновлять подвижной состав, вскоре будет пересечена критическая грань безопасности эксплуатации вагонов и локомотивов.

Напомним, на протяжении 2009 года «Укрзализныця» запланировала приобрести 170 пассажирских вагонов, 20 магистральных электровозов, 6 электро- и дизель-поездов.

Минтранссвязи предлагает в текущем году повысить тарифы на ж/д перевозки во внутреннем сообщении поэтапно, в целом, за год - ориентировочно на 25%. Так, планируется повышение уровня тарифов по перевозке пассажиров в купейных и СВ вагонах по 5% с 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 2009 года. Повышение тарифов в плацкартных вагонах планируется с 1 февраля на 1,5%, с 1 марта – на 3%, с 1 апреля – на 2% и с 1 мая по 1 октября 2009 года ежемесячно, начиная с первого числа, – на 3% (в целом на 24,5%). Уровень тарифов в общих вагонах останется без изменений.

Доллар в банках Украины вырос

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 0,4%, по сравнению с 5 февраля, и составил 8,22 грн., продажи – на 0,5% – до 8,41 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня уменьшился на 0,2%, по сравнению с 5 февраля, и составил 10,47 грн., продажи – увеличился на 0,2% – до 11,01 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине уменьшился на 0,02%, по сравнению с 5 февраля, и сегодня составил 0,2033 грн., курс продажи повысился на 0,15% – до 0,25 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 0,2%, по сравнению с 5 февраля, и составил 8,25 грн., продажи – на 0,1% - до 8,39 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,57 грн. (на 0,1% дешевле, чем 5 февраля), продают по 11,03 грн.

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,2066 грн. (на 0,6% дороже, чем 5 февраля), продают по 0,2463 грн. (на 1,3% дешевле).

Доллар на межбанке открылcя ростом

Торги по доллару на украинском межбанковском валютном рынке открылись на уровне 8,04/8,18 грн.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2190/0,2245 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – до 10,2635/10,4725 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать - 1,2784/1,2785 долл. США (четверг - 1,2830/1,2831).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,70/7,79 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн. Официальный курс гривни к евро на сегодня составил 9,87833 грн., к российскому рублю – 0,21381 грн.

НБУ может сократить присутствие на межбанке

В текущей неопределенной ситуации можно ожидать сокращения присутствия Национального банка Украины на межбанке. Об этом сообщил в комментарии УНИАН глава департамента аналитики компании «Astrum Investment Management» Юрий БЕЛИНСКИЙ.

"Исходя из того, что проблема дефицита госбюджета не решена и получение второго транша кредита МВФ под угрозой, мы ожидаем от НБУ сокращения своего присутствия на межбанке", - отметил аналитик. По его словам, в нынешней неопределенной ситуации прожигать свои резервы для поддержания курса на текущем уровне для того, чтобы через месяц отступить, не имеет смысла. "Нацбанк может сохранить официальный курс, но сократить объем интервенций, что в любом случае приведет к росту рыночного курса доллара", - отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ.

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